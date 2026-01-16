最美車手落網！22歲女踩高跟鞋狂領50萬　穿著時尚露餡被逮

▲擔任車手的詹姓女子穿著華貴打扮亮眼，還穿高跟鞋領贓款。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

加拿大籍22歲詹姓女子以觀光名義來台擔任詐騙集團車手，詹女穿著華貴打扮亮眼，前後10多次提領逾50萬元贓款，警方依據其穿著特徵迅速掌握其身分，通報國境事務大隊協助，在詹女欲搭機離境前將其查緝到案，依法移送地檢署偵辦。

▲詹女欲從高雄小港離境時為友軍攔截。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局武陵派出所警員劉兆麟追查詐騙集團車手時，發現擔任車手的女子穿著華貴打扮亮眼，竟然首次見到穿高跟鞋領錢的車手，依據其特徵迅速掌握該詹女外籍身分。

經過濾調查，詹女於去年12月底以觀光名義來台，擔任詐騙集團車手，在桃園地區即提領10餘次，贓款多達50多萬。為避免其出境潛逃，桃園警分局立即通報移民署國境事務大隊及航空警察局等友軍協助攔查。詹女從桃園南下於15日由高雄小港機場欲搭機離台時，為移民署及航警局發現立即加以留置，桃園警方隨即南下將她逮捕移送。

詐騙手法日益翻新，今年1月迄今，桃園分局查獲11件詐騙案件共11名車手，攔阻詐騙金額新臺幣2,350萬元，警方呼籲民眾切勿輕信未經查證之不實訊息，遇有可疑請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查詢，共同防止詐騙案件發生。