台美關稅15%！鄭麗文怒轟「有甚麼好高興？」　綠委批見不得台灣好

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

台美關稅在美國時間15日正式揭牌，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」，消息一出台股大漲。國民黨主席鄭麗文今（16日）不滿痛批「不堪」、「有甚麼值得高興？」對此，綠委吳思瑤回應，台灣關稅談判先天條件就處於劣勢，關關難過關關過，台灣不只過關，還過得漂亮，更取得三個第一，談判大成功，鄭麗文罵「國難當頭」？見不得台灣好？恭喜自己國家有這麼難嗎？

台美關稅正式揭牌，台灣確定取得「對等關稅15%不疊加、半導體及衍生品關稅（232條款）最優惠待遇」，美方要求台灣對美增加2,500億美元投資+2,500億美元授信額度，前面2500億美元，是台灣企業自主對美投資；後面2500億美元是授信額度，對比日本直接投資5500億、韓國3500億，台灣條件相對優勢。

對於關稅結果，鄭麗文今上午受訪時表示，覺得非常痛心，民進黨大張旗鼓、喜氣洋洋，把如此不堪的談判結果當成重大成就；事實上，關稅15%不疊加是最起碼的要求，「不過是比照日韓，有甚麼值得高興？」

吳思瑤回應，談判大成功，鄭麗文罵「國難當頭」？見不得台灣好？恭喜自己國家有這麼難嗎？還記得第一時間藍白怎麼唱衰台灣的嗎？如果聽藍白的，才是真正的「國難」：停止一切對美投資、開放中國市場救台灣、罷免川普，對美報復、趙少康更說台美關稅就是32%，絕對不會少。

吳思瑤指出，要知道，台灣大賺美國錢，是美國第六大貿易逆差國，九成獲利來自於半導體製品。川普要逆轉貿易逆差貫徹「美國優先」，台灣關稅談判先天條件就處於劣勢。關關難過關關過，台灣不只過關，還過得漂亮，更取得三個第一，三個唯一。

第一、對等關稅15%且不疊加，與日韓歐盟等國家齊平，並列第一。第二、第一個獲得半導體等最優惠待遇國家，也是目前的唯一。第三、全球唯一以「供應鏈合作」為目標的自主投資，「台灣模式」奏效，這個創新模式是世界第一，更是唯一。

吳思瑤指出，魚幫水，水幫魚。台美高科技領域進行雙向+互惠+擴大投資，確立台美合作的半導體供應鏈夥伴關係。台美強強聯手，一起發大財賺大錢，這更代表，賴清德總統具遠見、超前部署的「全球半導體民主供應鏈」，就是正確的方向，「五大信賴產業」就是台灣「新護國群山」。

