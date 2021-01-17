快訊／新增1本土病例！　染疫醫師工作同事陰轉陽確診

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨晚間10點公布新增1名本土病例，為北部某醫院染疫醫護的護理師同事（案852），指揮中心也緊急匡列54名醫護人員居家隔離，並針對265名醫院人員二採。指揮官陳時中今表示，增加4例確診，其中1例是本土案例（案856），而他的身份是院內醫師，1/10有過接觸，一採是陰性，再次採檢確診陽性。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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▲新增1例本土COVID-19病例，為案838工作接觸者。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

案856為本國籍30多歲男性，與案838為同一醫院醫師，1月10日工作時曾與案838接觸，1月11日採檢結果為陰性，之後二採陽性。由於案839有到院外上課，除了同班同學之外，也擴大這幾天使用過場地的人都列入追蹤，總共有370名學生、9名老師另包含1位司機。

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