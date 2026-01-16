　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全華網詐騙700藝術家簽賣身契　文化部助受害者取回著作權

▲▼文化部說明「全華網詐欺案」邁入終章，藝術家劉國松促成案件關鍵突破。（圖／文化部）

▲文化部說明「全華網詐欺案」邁入終章，藝術家劉國松（中）促成案件關鍵突破，獲頒一等文化獎章。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

文化部今（16）日宣布「全華網詐欺案」邁入終章，該案起因於不肖業者利用「文化部補助案」名義，誘使超過700名藝術家簽署形同「賣身契」的授權文件，衍生長年糾紛。如今權利同意書已完成返還並失效，而促成突破的關鍵人物，是同案受害者劉國松，文化部特別頒贈一等文化獎章，表彰其協助眾多藝術家取回權利的貢獻。

▲▼文化部說明「全華網詐欺案」邁入終章，藝術家劉國松促成案件關鍵突破。（圖／文化部）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲超過700名藝術家被誘騙，簽署形同「賣身契」的同意書，如今正式失效。（圖／文化部）

補助案成詐騙工具，700多名藝術家遭不當授權

文化部指出，「全華網詐欺案」起因於全球華人藝術網有限公司及財團法人錦江堂文教基金會已故負責人林株楠，自民國100年起，先後以「台灣百年藝術家傳記系列電子書建置計畫」、「台灣新銳藝術家特輯」等名義申請文化部補助，卻利用補助案的名義，誘使超過700位、橫跨不同世代的藝術家簽署形同「賣身契」的同意書，藉此詐欺取得不當授權與權利讓與。

主嫌死亡，一審無法沒收文件

文化部於民國106年接獲相關消息後，隨即成立專案處理小組與受害人追蹤通報窗口，並依法將案件移送檢調偵辦。台北地檢署於108年8月起訴林株楠及業務員等人，台北地方法院於113年12月一審判決詐欺罪成立，但因林株楠在判決前死亡，法院依法不受理結案，全案僅有1名業務員遭判刑。

此外，法院也認定檢調單位扣押的各類同意書屬於林株楠所有，無法宣告沒收。對此，台北地檢署及部分受害藝術家不服判決結果，提起上訴，目前案件仍由二審高等法院審理中。

▲▼文化部說明「全華網詐欺案」邁入終章，藝術家劉國松促成案件關鍵突破。（圖／文化部）

▲藝術家劉國松促成案件關鍵突破，今日與文化部長李遠相擁合影。（圖／文化部）

劉國松以個人債權換回權利，「賣身契」正式失效

文化部表示，這起事件對國內藝文生態造成嚴重衝擊，許多藝術家歷經長達10多年的身心煎熬，文化部除了持續透過長期法律協助機制協助受害者，並曾於109年召開記者會，呼籲檢調加速判決、嚴懲犯罪外，該案能在權利返還上邁入終章，關鍵在於同為受害者的藝術家劉國松。

劉國松以另案提告全華網公司及林株楠勝訴所取得的賠償金債權，與林株楠的繼承人進行交換，促成對方放棄詐欺取得的各項不當權利，讓這批從繼承人手中取回、且未遭檢調扣押的同意書正式失效。

文化部指出，劉國松不僅是台灣現代水墨藝術的重要代表人物，更在事件關鍵時刻，選擇以自身權益促成相關文件與權利返還，展現對台灣藝術圈的高度關懷。因此，文化部今日特別頒贈一等文化獎章，表彰其重大貢獻與精神典範，這也是文化獎章設立以來，第2位獲頒一等獎章者。

▲▼文化部說明「全華網詐欺案」邁入終章，藝術家劉國松促成案件關鍵突破。（圖／文化部）

▲文化部說明「全華網詐欺案」，藝術家劉國松促成案件關鍵突破。（圖／文化部）

藝術家7月31日前可領回文件，未領回將統一銷毀

今日劉國松也在現場，將這批同意書移交文化部，由文化部發還給出席的藝術家；其餘未出席但有意願領回文件的藝術家，即日起至115年7月31日止，可聯繫文化部委託的北辰著作權事務所辦理領回，諮詢專線為02-2358-7576。逾期未領回者，文化部將統一銷毀，確保文件不再流通。

文化部強調，「全華網詐欺案」在權利返還上邁向終章，並不代表事件就此畫下句點，而是協助藝術家重新安心創作的重要階段。未來仍將持續推動相關政策，協助藝術家在更穩定的環境中發展，持續厚植台灣的藝文生態。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
479 2 2179 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
下周氣溫再暴跌　最凍探10度
法官遭免職！改當律師又出事了
國中生闖同學家尋仇！開槍還持刀追砍　他磕頭道歉求饒
30歲年輕議員登記參選市長！　「決定承擔大局」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「蜷川實花展」台北華山開幕！8大展區沈浸式光影、彩蛋作品搶先看

「快樂存骨族」不是口號　醫：骨質流失30歲就開始

北宜高鐵爭議　鐵道局5QA釋疑：直鐵工期更久

工程師LinkedIn「收面試邀約」　警覺沒點程式！仍被轉走60萬

台人「結帳1狀況」都會說不好意思　全場爆共鳴：真的會耶

不只墾丁！作家揭國旅「全台都衰退」掀在地窮遊風：看但不買

北部周末有雨　「下周氣溫溜滑梯」最凍探10度

連鎖賣場遭爆賣過期5年黑米商品　桃園衛生局令業者加強管理

基隆智慧科技園區啟動都市計畫變更　謝國樑：打造產業新門戶

無人機、AI橋檢車亮相　破解人力巡檢橋梁死角

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

林家正點頭加入中華隊「毫不猶豫」！　談未來動向鬆口：不排除任何選項

確認無異常金流！張文平均1天「只花445元」　涉8罪不起訴

3D模擬張文奪命路徑　檢讀手勢「破平板密碼」查出計畫書

史上首次！國際太空站醫療撤離　太空人重返地球畫面曝光

下波強烈冷氣團「凍3天」洛鞍颱風估今生成

「蜷川實花展」台北華山開幕！8大展區沈浸式光影、彩蛋作品搶先看

「快樂存骨族」不是口號　醫：骨質流失30歲就開始

北宜高鐵爭議　鐵道局5QA釋疑：直鐵工期更久

工程師LinkedIn「收面試邀約」　警覺沒點程式！仍被轉走60萬

台人「結帳1狀況」都會說不好意思　全場爆共鳴：真的會耶

不只墾丁！作家揭國旅「全台都衰退」掀在地窮遊風：看但不買

北部周末有雨　「下周氣溫溜滑梯」最凍探10度

連鎖賣場遭爆賣過期5年黑米商品　桃園衛生局令業者加強管理

基隆智慧科技園區啟動都市計畫變更　謝國樑：打造產業新門戶

無人機、AI橋檢車亮相　破解人力巡檢橋梁死角

日美防長握手言「同盟不動搖」　軍演從沖繩諸島延伸至台灣南海

陸戰軍官性侵女同袍！　指揮部震怒開鍘

「蜷川實花展」台北華山開幕！8大展區沈浸式光影、彩蛋作品搶先看

「快樂存骨族」不是口號　醫：骨質流失30歲就開始

呱吉挺「林妍霏沒霸凌李多慧」！　還原表演內容反批酸民：超噁心

麋先生遠赴東京拍MV「竟穿睡衣上鏡」！　他還睡過頭：要演全套

金門廂型車偏移失控猛撞電桿　車頭慘變V字型...5人受傷送醫

從小看到大的13號要退休了！　相差23歲的「他」到場致意陳鏞基

跨海直擊／金宣虎高EQ暖救場高允貞！　「這句回答」全場熱烈歡呼

「包租代管」衝32萬戶！　百萬租屋家庭政策再加碼

林宥嘉聽到粉絲喜歡A-Lin　獻唱「娜魯One～娜魯Two～」

生活熱門新聞

肯德基認輸！公開「原味蛋撻走入歷史」真相

情侶吃Buffet「啃到蟑螂腳」酒店：是蝦子的

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

女兒都考倒數第一！「媽媽1段話」教養最高境界

出國「絕不買伴手禮送同事」！一票苦主：打死不買

高中生染性病流膿　看病急問：何時能再做

阿里山賓館最新房價　最貴一晚要4.5萬

打卡軍旅生涯規劃！最美政戰士「到東引服役」

約黃仁勳吃担仔麵？魏哲家神回一句話

快訊／11:09東部海域規模4.6「極淺層地震」　最大震度4級

快訊／肯德基蛋撻改版每顆貴2元

國民年金「到底該不該繳？」　網曝另1種選擇

即即／基隆麥金路水管破漏搶修　原訂16時送水延後

今起雨區擴大　下周冷氣團報到！最冷時刻曝

更多熱門

相關新聞

22年已投入逾5.2億元　信義房屋「共好平台」揪企業一起做ESG

22年已投入逾5.2億元　信義房屋「共好平台」揪企業一起做ESG

信義房屋今（9日）正式宣布啟動「社區一家，企業同行」共好平台，透過制度化媒合機制，將企業資源與在地社區行動相結合，協助企業以長期且可持續的方式關注社會議題，成為企業實踐ESG的重要入口。南山人壽率先響應，成為首家合作企業。

南山攜手信義房屋挺14部落　推人才、空間、生態旅遊三箭

南山攜手信義房屋挺14部落　推人才、空間、生態旅遊三箭

公視治理要新血「文化部卻端出老面孔」　改革只是口號？

公視治理要新血「文化部卻端出老面孔」　改革只是口號？

文化幣1200點「領取、賺點攻略一次看」

文化幣1200點「領取、賺點攻略一次看」

12/31到期！他見1好康「1200元沒花掉」要送人

12/31到期！他見1好康「1200元沒花掉」要送人

關鍵字：

文化部藝術詐欺全華網詐欺案劉國松

讀者迴響

熱門新聞

肯德基認輸！公開「原味蛋撻走入歷史」真相

張文疑遭父痛罵6字成魔　母匯錢只為確認他還活著

女師昏迷醒來躺保全懷裡　怒告被揉胸舌吻

女童買完包子亡　初判死因多重器官衰竭

18歲親哥「強脫內褲」性侵未成年妹

載班花夜衝陽明山！18歲男大生「嗨到心肌梗塞」同學嚇傻

國光女神震撼宣布「已切子宮」！

男星外甥女遭輾亡　司機病逝難求償

吳佩慈「婆婆」在美被捕！賭后變囚犯

情侶吃Buffet「啃到蟑螂腳」酒店：是蝦子的

快訊／2飆股明起「抓去關」　低軌衛星耀登、散熱業高力上榜

型男主播訂婚「情定6年男友」！男友單膝下跪求婚

土方之亂降温！可寧衛苦吞第2根跌停　3檔跟進倒地不起

美女踩高跟鞋狂領50萬　太時尚露餡被逮

筆界CP王曝光！這支「好寫到回不去」　一票人點頭

更多

最夯影音

更多
底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！

底薪6萬6徵八字重房仲「鬼月獎金加倍」　 竟跟Disney+《凶宅專賣店》有關！
張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

張文北捷無差別殺人動機調查出爐　誠品頂樓監視器首曝光　死前怪異舉動曝墜樓真正原因

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

金鍾國花蓮拍節目「先找健身房」　THE BOYZ金泳勳放話：拋開偶像包袱

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

時間不等人！全球大買軍武　國防部：若被插單恐一等好幾年

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

奴才睡前看貓咪睡了沒　見牠臉埋毛巾睡超爽XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面