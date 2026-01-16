全華網詐騙700藝術家簽賣身契　文化部助受害者取回著作權

▲文化部說明「全華網詐欺案」邁入終章，藝術家劉國松（中）促成案件關鍵突破，獲頒一等文化獎章。（圖／文化部）

文化部今（16）日宣布「全華網詐欺案」邁入終章，該案起因於不肖業者利用「文化部補助案」名義，誘使超過700名藝術家簽署形同「賣身契」的授權文件，衍生長年糾紛。如今權利同意書已完成返還並失效，而促成突破的關鍵人物，是同案受害者劉國松，文化部特別頒贈一等文化獎章，表彰其協助眾多藝術家取回權利的貢獻。

▲超過700名藝術家被誘騙，簽署形同「賣身契」的同意書，如今正式失效。（圖／文化部）

補助案成詐騙工具，700多名藝術家遭不當授權

文化部指出，「全華網詐欺案」起因於全球華人藝術網有限公司及財團法人錦江堂文教基金會已故負責人林株楠，自民國100年起，先後以「台灣百年藝術家傳記系列電子書建置計畫」、「台灣新銳藝術家特輯」等名義申請文化部補助，卻利用補助案的名義，誘使超過700位、橫跨不同世代的藝術家簽署形同「賣身契」的同意書，藉此詐欺取得不當授權與權利讓與。

主嫌死亡，一審無法沒收文件

文化部於民國106年接獲相關消息後，隨即成立專案處理小組與受害人追蹤通報窗口，並依法將案件移送檢調偵辦。台北地檢署於108年8月起訴林株楠及業務員等人，台北地方法院於113年12月一審判決詐欺罪成立，但因林株楠在判決前死亡，法院依法不受理結案，全案僅有1名業務員遭判刑。

此外，法院也認定檢調單位扣押的各類同意書屬於林株楠所有，無法宣告沒收。對此，台北地檢署及部分受害藝術家不服判決結果，提起上訴，目前案件仍由二審高等法院審理中。

▲藝術家劉國松促成案件關鍵突破，今日與文化部長李遠相擁合影。（圖／文化部）

劉國松以個人債權換回權利，「賣身契」正式失效

文化部表示，這起事件對國內藝文生態造成嚴重衝擊，許多藝術家歷經長達10多年的身心煎熬，文化部除了持續透過長期法律協助機制協助受害者，並曾於109年召開記者會，呼籲檢調加速判決、嚴懲犯罪外，該案能在權利返還上邁入終章，關鍵在於同為受害者的藝術家劉國松。

劉國松以另案提告全華網公司及林株楠勝訴所取得的賠償金債權，與林株楠的繼承人進行交換，促成對方放棄詐欺取得的各項不當權利，讓這批從繼承人手中取回、且未遭檢調扣押的同意書正式失效。

文化部指出，劉國松不僅是台灣現代水墨藝術的重要代表人物，更在事件關鍵時刻，選擇以自身權益促成相關文件與權利返還，展現對台灣藝術圈的高度關懷。因此，文化部今日特別頒贈一等文化獎章，表彰其重大貢獻與精神典範，這也是文化獎章設立以來，第2位獲頒一等獎章者。

▲文化部說明「全華網詐欺案」，藝術家劉國松促成案件關鍵突破。（圖／文化部）



藝術家7月31日前可領回文件，未領回將統一銷毀

今日劉國松也在現場，將這批同意書移交文化部，由文化部發還給出席的藝術家；其餘未出席但有意願領回文件的藝術家，即日起至115年7月31日止，可聯繫文化部委託的北辰著作權事務所辦理領回，諮詢專線為02-2358-7576。逾期未領回者，文化部將統一銷毀，確保文件不再流通。

文化部強調，「全華網詐欺案」在權利返還上邁向終章，並不代表事件就此畫下句點，而是協助藝術家重新安心創作的重要階段。未來仍將持續推動相關政策，協助藝術家在更穩定的環境中發展，持續厚植台灣的藝文生態。