地方 地方焦點

產官學攜手深耕偏鄉防詐教育　台南結合台積電專業打造學童識詐力

▲台南市政府攜手台積電全球實體安全處、教育局及警察局，走入左鎮國小推動科技防詐普及教育。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府攜手台積電全球實體安全處、教育局及警察局，走入左鎮國小推動科技防詐普及教育。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為提升偏鄉學童與家長的防詐意識及數位安全素養，台南市政府攜手台積電全球實體安全處（GPS）、教育局、警察局與左鎮國小，共同辦理科技防詐普及教育活動，由台積電志工團隊結合實務經驗，設計貼近生活、寓教於樂的課程內容，協助學生與家長在日常生活中建立辨識詐騙、保護自我的能力，並促進家庭成員間的防詐對話。

▲台南市政府攜手台積電全球實體安全處、教育局及警察局，走入左鎮國小推動科技防詐普及教育。（記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，詐騙手法不斷翻新，已成為全民共同面對的重要課題，從校園扎根防詐教育，是守護孩子與家庭安全的關鍵起點。感謝台積電長期深耕台南，投入教育與社會安全議題，透過企業專業與公部門、學校合作，讓偏鄉孩子也能享有與城市同等的學習資源，提升面對風險的應變能力。

教育局長鄭新輝指出，此次活動著重於教導學生與家長認識詐騙類型、發生原因，以及面對可疑人事物時的正確應對方式。台積電志工透過實際案例，引導親子進行事實查核，並運用AI生成技術製作模擬影片，讓學生親身體驗「即使看到影片也不能全信」，進一步認識新型態詐騙手法；同時也教導親子設計「家庭專屬密碼」，在遇到可疑情況時作為防詐防線，降低受騙風險。

▲台南市政府攜手台積電全球實體安全處、教育局及警察局，走入左鎮國小推動科技防詐普及教育。（記者林東良翻攝，下同）

鄭新輝也特別感謝台積電在丹娜絲颱風後，第一時間投入校園修繕與復原工作，以實際行動支持教育不中斷，讓孩子能在安全、穩定的環境中安心學習。

台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，基金會長期關注偏鄉教育與在地培力，無論是丹娜絲風災後即刻投入校園復原，或是走入偏鄉推動防詐教育，都是希望用實際行動回應地方需求。基金會也鼓勵志工發揮專業，與地方建立支持網絡，讓孩子在安全無虞的學習環境中探索未來，並從志工身上看見多元、具啟發性的職涯樣貌。

▲台南市政府攜手台積電全球實體安全處、教育局及警察局，走入左鎮國小推動科技防詐普及教育。（記者林東良翻攝，下同）

教育局進一步說明，台積電於丹娜絲颱風後以逕派工班方式，協助台南市17所國小進行校園修繕與復建，施工金額合計新台幣1,317萬元，並獲教育部頒授水晶獎座1座。市府也藉由此次活動向台積電致上誠摯謝意，肯定企業在災後第一時間展現的專業動能與高度社會責任。

教育局強調，未來將持續結合企業、警政及社會資源，深化校園安全與防詐教育，攜手打造更安全、更有韌性的台南校園。

01/14 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

