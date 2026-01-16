　
國際

遭雙胞胎性侵！她挺身揭發「淫魔兄弟」　驚傳猝逝死因不明

▲▼美國紐約市房地產經紀人兄弟被控多年性侵多女。雙胞胎歐倫（Oren Alexander）和奧隆（Alon Alexander）與他們的哥哥塔爾（Tal Alexander（圖／達志影像／美聯社）

▲凱特指控雙胞胎兄弟奧隆（Alon Alexander，左）與歐倫（Oren Alexander，右）性侵自己。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

澳洲一名女子因控訴紐約知名房地產經紀人歐倫（Oren Alexander）與其雙胞胎兄弟奧隆（Alon Alexander）性侵，登上各大媒體版面。最新消息指出，她已於去年底過世，目前死因尚不確定。

性侵案吹哨人過世　死因仍不明

《澳洲新聞》揭露，2025年年底，45歲的凱特（Kate Whiteman）被發現陳屍雪梨近郊，具體地點並未提及。新南威爾斯州（NSW）驗屍官辦公室已證實她的死訊，但稱目前仍在調查中，死因尚未確定。

派對成夢魘　她遭雙胞胎性侵

凱特宣稱2012年在紐約夜店認識雙胞胎兄弟歐倫和奧隆後，被2人帶往漢普頓（Hamptons）伊凡爵士城堡（Sir Ivan’s Castle）參加派對，卻遭到2人侵犯。

在2024年3月提出的訴狀中，凱特指控兄弟倆在那場派對上對自己「性侵、虐待、強暴、壓制、撫摸、騷擾、毆打及猥褻」。她「極度恐懼」這對雙胞胎，事後因嚴重憂鬱、焦慮及安全疑慮，一直臥床不起，幾乎足不出戶。

《每日郵報》去年7月取得法庭文件指出，凱特事後持續對兄弟倆傳送「一系列露骨訊息、色情照片與社交邀請」長達1年多，但她的律師回應，這些訊息經過雙胞胎法律團隊的「選擇性挑選」，不僅具有誤導性，也與2名被告的畢生行徑完全相反。

受害者接連發聲　雙胞胎與哥哥都被控

凱特案件引發骨牌效應，多名女性陸續挺身提出類似指控。檢方調查後，於2024年12月起訴歐倫、阿隆及2人兄長塔爾（Tal Alexander）共計11項毒品與性犯罪罪名，歐倫和阿隆本周再被加控1項身體失能狀態下性虐罪。

▼歐倫（左）和兄長塔爾（右）均為紐約頂尖房地產經紀人。另一名雙胞胎奧隆則在家族保全公司擔任高階主管。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國紐約市房地產經紀人兄弟被控多年性侵多女。雙胞胎歐倫（Oren Alexander）和奧隆（Alon Alexander）與他們的哥哥塔爾（Tal Alexander（圖／達志影像／美聯社）

根據起訴書內容，兄弟3人在2005至2021年、也就是長達14年期間，以「奢華體驗、旅行和住宿承諾」引誘並性侵女性，過程中會施用俗稱「約會迷姦藥」的鎮靜劑GHB，防止受害者抗拒或逃跑，導致「一些受害者經歷身體和精神能力受損的症狀，包括行動與語言能力受限、對於事件記憶不完整等。」

一些受害者透過交友軟體或社交媒體認識三兄弟，另一些受害者則在夜店或派對上遇見他們。更駭人的是，許多起案件都涉及「多名男性」參與，3人性暴力紀錄更可追溯至高中時期的「輪流性侵」的惡行。

目前兄弟3人均否認指控，審判訂於1月26日開始，若罪名成立，每人將面臨15年至終身監禁。他們的父母14日發表聲明力挺兒子，「相信他們是清白的」，希望外界以法庭證據而非輿論評斷。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。

性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

 
01/14

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

