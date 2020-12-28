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正面迎戰「英國變異病毒株」　陳時中點出2大「不鎖國戰略」

記者趙于婷／台北報導

英國爆出新冠病毒株變異，傳染力強大，英國早已進入類封城，且不少國家都已被變異病毒入侵，但台灣選擇「正面迎戰」，昨開放一班華航班機從倫敦飛回，對此，陳時中表示，只要做好「集中檢疫、檢疫前後採檢」兩大關鍵戰略，台灣不鎖國也能達到防疫效果。

1222指揮中心記者會,陳時中,周志浩,莊人祥,陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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華航CI082倫敦飛往桃園班機在當地時間26日晚間9時15分（約台北時間清晨5時15分）起飛，並於今日傍晚抵達台灣。班機共載127人，包含機組員13名、國人90名、中國居民1名、外國籍23名（英國籍21名、美國籍2名）；目前有3人確診，1名發燒者，2名無症狀者，目前還有111人在集中檢疫所檢疫。

但對於台灣開放英國班機回台，引發不少人輿論質疑「為何還不禁止英國航班？」對此，陳時中直言「台灣有很好的集中檢疫所，管理很優良，我們有堅強集中檢疫所的堡壘，所以我們不用鎖國也可以達到防疫效果。」不過從英國爆出變異病毒開始，不少人都認為台灣要像其他國家一樣禁止英國航班，而陳時中也多次解釋不禁止原因。

對於有些國家急著封鎖？陳時中說，是因為疫情都比台灣嚴重非常多，整體不管是防疫或是醫療量能都沒辦法擔起任務，但是台灣是準備得宜，不管是醫療量能準備或集中檢疫所的整備都非常充足，所以我們不用鎖國也可以達到防疫效果。」

陳時中強調，英國變種病毒傳染力這麼高，歐洲都已經佈滿了，亞洲的新加坡、韓國和日本都有，當然他們必須鎖國，因為防不住，所以採用這樣的方式，「但是台灣有很好的集中檢疫所，管理很優良，從來沒有出現脫逃或群聚的情況，我們的防線是很清楚的，我們有堅強集中檢疫所的堡壘在，所以我們採用這樣的戰略。」

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