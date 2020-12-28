「日本完蛋了！」防疫鬆懈慘況曝光　旅日台人嘆：醫療早崩壞

網搜小組／鄺郁庭報導

各國日前相繼出現「感染變種新冠病毒」的案例，日本政府26日閃電宣布鎖國，28日起至2021年1月底，基本上全面禁止外國旅客入境。看似是保護日本人的舉動，卻遭旅日台人爆料，不只日本民眾鬆懈，連政府對防疫的態度都很「民主」，醫療體系早就崩壞，讓他不禁直呼「日本完蛋了！」

▲日本鎖國政策正式上路，入境航班幾乎都被取消。（圖／路透）

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旅日的台灣YouTuber「放鬆兄弟 奕寬」27日在粉絲專頁發文，說他看到日本發布「短期內不許新規外國人入境日本」，只覺得邏輯很怪。奕寬指出，這個決策看起來是為了保護國人，但其實前幾天才有英國歸國的日本機師，因為「機師不用檢驗」，就把新型變種病毒傳染給了家人。

沒想到在那之後，感染人數竟然跟雲霄飛車一樣，2天飆漲5人，而且5人還是醫院受理的數字，國人不清楚沒排到隊、不給檢驗的到底多少人。奕寬表示，日本基本上是採「自主隔離」，「也就是信任你會好好隔離，你爽出去也沒人知道。更不會有什麼出去8秒罰10萬。」

▲日本宣布鎖國至明年1月底。（圖／路透）

他接著提到一件相當嚴重的事，「前幾天，在日本醫院做看護的台灣網友告訴我，日本醫療已崩壞」，因為很多患者沒被醫院收、只能在家吃自己，平常醫療人員只穿半套式防護衣工作導致很多都被感染，「全國面對這壓力，導致近期造成前所未有的『醫療辭職潮』。」

嘲諷的是儘管如此，東京街上依然熱鬧，不該過的聖誕節還是過了，半夜還有人成群結隊，到處喝酒聊天，「喝醉的大聲吼叫、沒醉的大叫對方小聲一點，反正都醉了直接對他打個噴嚏，反正那麼開心對方只會回『キモイ（噁心耶！）』（這是我在家附近親眼看見的）。」

奕寬相當感嘆，可能很多人會認為歐美更慘，「而今天的日本，也是同樣情況，如果把人口基數做均化調整，超英趕美也不是夢……」沉重地說了一句「日本完蛋了」，而且日本醫療早已崩壞，畢竟新聞發布數字都是「醫院願意受理並呈報的數字」，還有很多在家等機會就診的人，甚至等不到醫院通知「直接拿便當前往異世界的人」。