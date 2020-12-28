快訊／入冬首發低溫特報！全台納警戒　鄭明典：寒流從北極直衝而下

▲寒流周三來襲，氣象局發布低溫特報示警。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

最強寒流要來了！氣象局今（28）日發出今年入冬以來首發低溫特報，30日寒流迅速南下，各地氣溫明顯下降；30日下午起至1月1日各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。30日晚起局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

30日下午至31日白天低溫區域：



【橙色燈號（非常寒冷）】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

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【黃色燈號（寒冷）】

南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▲氣象局發布低溫特報。（圖／中央氣象局）

今年入冬以來最強寒流將來襲，氣象局長鄭明典今PO圖直言寒流從北極直衝而下，他解釋箭頭所指區域，左邊高壓、右邊低壓，所以這裡是幾乎正北風，由北極直接外流往南，這個北風將冷空氣帶往東亞，其實台灣還真的只是被掃到邊。

▲鄭明典PO圖警告，寒流將從北極直衝而下。（圖／中央氣象局）

氣象預報員陳建安表示，30日寒流將迅速南下，這一天溫度早晚差距非常大，北部溫度為8-17度，中部為10-18度，南部為12-22度，東部12-18度，日夜溫差相差10度左右。另外，30日上午起，風速也會增強很快，氣象局表示，在短短6小時之內風速變化之大，這是滿少見狀況。

不過，這波寒流跟2016年的霸王級寒流相比，威力並沒有那麼強，陳建安說，以大部分地方溫度去看，當時台北氣溫預報下探5度，但現在這一波約7度上下，還是以2016那波寒流比較強，不過預報仍有不確定性，氣象局將持續關注。

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