返台差別待遇？「英國發燒39度能上飛機」陳時中2理由回應了

▲衛福部長陳時中出席立法院財委會聯席會議。（圖／記者陳煥丞攝）

記者謝承恩／綜合報導

來自英國航班共有127位民眾返台，台灣疫情指揮中心安排獨立採檢動線，其中有1名男子發燒送醫，遭懷疑「為什麼發燒後還能上飛機？」對比過去武漢包機返台，其陸配子女小明（化名）卻無法登機入境，是否是雙重標準？衛福部長陳時中今（28日）表示，這攸關登機前的體溫量測是否確實，以及體溫本身浮動，不利於掌握。

昨日來自英國CI0082的華航班機於晚間17時許抵達台灣，機上共載127人，包含機組員13名、國人90名、中國大陸居民1名、外國籍23名，分別為英國籍21名、美國籍2名。落地後進行入境篩檢，其中有1名男子發燒送醫，另有4位過去14天內有症狀。

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陳時中上午出席立法院財委會聯席會議，會前接受媒體訪問被問到，自英國航班返台的旅客中，「男子被驗出發燒39度，為什麼能夠登機？」對比當初2月武漢包機返台，陸配子女（以小明為例）若發燒卻無法順利上飛機，懷疑是否是兩套標準、差別待遇？陳時中回應，這牽涉到民眾在量體溫有沒有確實、加上體溫浮動性高，因此難以分秒掌握。

「體溫上上下下，你無法保證這時間不發燒、下個時間就不發燒。這些（發燒）症狀都不會是一直有，像我現在沒發燒，可能我中午就發燒了，會有這樣的可能性。」他也坦言，機上會有病毒傳播的風險及可能性，必須謹慎對待。

陳時中指出，「根據文獻指出，英國變種病毒傳染力強，落地後就先檢驗，是希望在第一時間蒐集相關資料，也確保機組人員安全，至於其他航班機就沒有這樣的顧慮，保持入境前3天PCR檢驗。」現階段已將民眾送至集中檢疫所，預計今日中午這127名旅客的檢疫結果都會出爐，而等到結束14天檢疫後，也還要再次採檢。



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