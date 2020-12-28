變種病毒來了？英返台3確診　10多歲男CT值15.7「很快就有結果」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

變種病毒來了？英國返台航班114名旅客採檢結果出爐，共有3人確診，除了發燒39度送醫案例之外，還有2名無症狀確診。被問到何時能確定病毒是否有變異？指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，病毒量較高時，3天就能有結果。指揮官陳時中補充，3名確診者中，發燒者CT為15.7，應該很快就能有結果。

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華航CI0082班機27日晚間5時許抵台，機上共搭載127名機組員與乘客。陳時中今（28）日在記者會表示，自英國返臺班機共127人，其中1人因發燒後送醫院採檢，於今日確診；4人因入境時有症狀採檢陰性，另2人入境時無症狀，經採檢後確診，個案分列案792至794，其餘檢驗陰性者，持續於集中檢疫所密切健康監測。

指揮中心發言人昨日表示，變種病毒最大的特點，在於會有S基因缺失，每發現一名確診病例，指揮中心都會請實驗室了解病患哪些基因為陽性，截至27日，台灣都未發現有變異情形。

陳時中表示，今日確診的3名英國入境者，CT值分別為15.7、34.5與33.5，發燒者CT值較低，應該很快就會有結果，另外兩件要等比較久。不過，他也強調，發燒39度送醫者，登機前體溫分別為36.5度與36.6度，顯示登機前未發燒，是回台在發燒篩檢站被採出來。

莊人祥補充，3名確診者疫調還不完整，目前只知發燒確診者為本國籍10多歲男性，CT值15.7，發病日可能為27日；另外2名確診者則分別為英國籍30多歲男性與本國籍10多歲女性，CT值分別為34.5與33.5。

另外，針對台北市長柯文哲質疑，該旅客是吃了退燒藥才上飛機，陳時中也回應，該旅客在外站已量測過2次體溫，請大家放心，而如果是吃退燒藥，除非抽血檢驗血液濃度，否則很難量測，還是希望返台者都能誠實以告。