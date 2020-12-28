倫敦班機3確診「111人集中檢疫」：回到世界最安全的地方

▲醫療應變組副組長王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布華航倫敦英國127人返台檢疫結果，目前確定3人確診。醫療應變組副組長王必勝指出，1位發燒和2名無症狀確診者已在醫院隔離治療，目前還有111位在集中檢疫所，都沒有發燒，但4位有症狀的持續有症狀，不過採檢都是陰性，目前大家心情還算平靜。

王必勝說，昨日搭乘班機回台的人雖然都很疲憊，但大家都覺得很安心，透過簡單交談，大家都表示「回家很好，到世界最安全的地方。」外國人也有提到「台灣防疫認真很多，做得很確實，過程中態度親切，感受非常好。」

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▲▼華航英國班機返台113名乘客分別搭上六輛檢疫巴士。（圖／記者周宸亘攝）

而針對相關不適症狀，王必勝說，現在有1位輕微喉嚨痛，4位昨天有症狀者，還是持續有症狀，但採檢陰性，目前大家心情平靜，會有一些小訴求，主要是因天氣轉冷，需要棉被和電暖爐等，這些都會協助處理。

指揮中心再次提醒，國際疫情嚴峻，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。

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