居檢7天+採檢　機組員檢疫2.0版「禁出入5大場合」元旦起實施

記者趙于婷／台北報導

長榮航空紐西蘭籍機師造成台灣本土防疫破口，航空機組員檢疫措施也再度被拿來檢討。指揮官陳時中今宣布，以前是3檢疫天和5天就可進入自主健康管理，現在一律延長成7天，7天後就要採檢，採檢陰性後，第8天至第14天還應遵循加強版自主健康管理。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

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陳時中今親自出席臨時記者會，會中公布英國航班確診3名，（案792~案794），包含1名發燒者和其他2名無症狀者，其他昨日傳出4位「有症狀者」採檢後都是陰性。

▲▼華航英國班機返台機組人員。（圖／記者李毓康攝）

另外，指揮中心也進一步公布國籍航空機組員檢疫討論結果，陳時中強調，居家檢疫從原本的3天（貨機）和5天（客機），延長到7天，第7天會採檢，陰性會進入加強版自主健康管理，期間禁止搭乘大眾運輸工具和出入不易維持社交距離的場所，包括喜宴、夜店、酒吧和夜市等。

而在居家檢疫期間派飛，則是採專案管理，除了派飛執勤外不得外出，限派飛長程航班，居檢日也要重新算，派飛前也要填執勤前健康聲明書。

陳時中也再次強調，自主健康管理7天，包括禁止搭乘公共運輸工具、禁止出入人數眾多不易維持社交距離且會近距離接觸不特定人士之場所、外出必須佩戴口罩、機組員也要詳實記錄行程及接觸人士等，相關措施自110年1月1日起實施，民航局及航空公司將透過查核機制進行稽查。

▲國籍航空公司機組員防疫措施。（圖／指揮中心提供）

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