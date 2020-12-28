防英變種病毒！醫籲入境「全篩+隔離」高規格備戰　陳時中：不考慮

▲華航英國班機返台 114名旅客分批搭乘防疫巴士前往檢疫所。（圖／記者李毓康攝）

記者謝承恩／綜合報導

英國返台航班於（27）日晚間17時落地桃園機場，台灣防疫規格再升級！旅客127人自下機到採檢、上巴士分送至集中檢疫所，全程防疫動線規劃滴水不漏。急診名醫田知學便在臉書呼籲，入境是否「全部篩檢+檢疫隔離+自主管理 」、「集中採檢隔離14+7天」，陳時中對此回應，不考慮其他航班需要比照辦理，會維持入境前3天PCR檢驗。

英國包機返台127名旅客入境採高規格檢疫流程，不僅全身穿防護衣，還有防疫人員沿途消毒，就怕變種病毒跟著從英國入境，一發不可收拾！振興醫院急診醫學部主任田知學在臉書指出，這次防疫是「決戰境外！」應考慮入境是否「全部篩檢+檢疫隔離+自主管理 」、「集中採檢隔離14+7天」。

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▲華航英國班機返台，乘客上救護車。（圖／記者周宸亘攝）

陳時中表示，目前仍採行「居家檢疫」做確實為主，如果有症狀出現，再來做檢查比較準確，若是沒症狀就先檢查，準確度比較低。而此次英國返台班機，有高規格檢疫流程，他對此回應，「根據文獻指出，英國變種病毒傳染力強，落地後就先檢驗，是希望在第一時間蒐集相關資料，也確保機組人員安全。」

未來是否其他入境航班也比照辦理？陳時中指出，「其他航班機就沒有這樣的考慮，仍保持入境前3天PCR檢驗。」現階段已將英國返台的民眾，送至集中檢疫所，預計今（28）日中午這127名旅客的檢疫結果都會出爐，而等到結束14天檢疫後，也還要再次採檢。

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