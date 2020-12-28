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英旅客採檢3人確診！境外移入變8人　分別從這些國家入境

1222指揮中心記者會,陳時中,周志浩,莊人祥,陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（28）日公布國內新增8例境外移入新冠肺炎確定病例，並公佈英國返台的旅客與機組員採檢結果。指揮官陳時中表示，分別自英國、菲律賓與印尼入境確診。

華航CI0082班機27日晚間5時許抵台，機上共搭載127名機組員與乘客。指揮中心副指揮官陳宗彥表示，班機共有114名旅客、13名機組員，在機場與醫院共採檢18件檢體，包含13件機組員與5名旅客，除了一名發燒送醫外，其餘4位都是過去14天內有症狀。

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▲▼華航英國班機返台 乘客上救護車。（圖／記者周宸亘攝）

▲華航英國班機返台1名男性乘客因39度發燒上救護車送醫。（圖／記者周宸亘攝）

陳時中表示，今日確診個案中，有3名為昨日自英國入境旅客。案787為英國籍20多歲男性，今年12月20日來臺探親，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；12月25日出現扁桃腺腫痛及耳朵痛，26日通報後，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者23人，其中14人列居家隔離、9人列自主健康管理。

案788為菲律賓籍20多歲女性移工，12月13日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；12月26日進行檢疫期滿前採檢，於今日確診。由於個案無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

▲▼華航英國班機返台 114名旅客分批搭乘防疫巴士前往檢疫所。（圖／記者李毓康攝）

▲華航英國班機返台 114名旅客分批搭乘防疫巴士前往檢疫所。（圖／記者李毓康攝）

案789為印尼籍20多歲男性漁工，12月12日來臺工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀；12月27日檢疫期滿，由仲介安排專車至醫院採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者5人，均有適當防護，列自主健康管理。

案790為英國籍20多歲男性，曾於8月29日在英國確診，12月9日至21日採檢4次核酸檢驗均為陰性；12月23日來臺處理事務，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；12月27日因「英國專案」採檢，於今日確診。已掌握個案接觸者18人，其中3人為前後兩排旅客列居家隔離，餘15人未入境，將透過國際衛生條例國家對口單位(IHR National Focal Point)通知相關國家。

▲▼12/23起英國入境旅客採檢結果。（圖／記者嚴云岑攝）

▲12/23起英國入境旅客採檢結果。（圖／記者嚴云岑攝）

案791為本國籍20多歲男性，今年2月至英國就學，12月22日返國，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫；12月26日出現發燒、咳嗽、流鼻水及肌肉痠痛症狀，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。由於個案可傳染期間已獨自在住家進行居家檢疫，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無須匡列接觸者。

指揮中心統計，國內目前累積793例確診，分別為698例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、653人解除隔離、其餘住院隔離中。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲▼新增8例境外移入COVID-19病例，自英國、菲律賓及印尼入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

▲新增8例境外移入COVID-19病例，自英國、菲律賓及印尼入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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