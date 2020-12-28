彰縣逾10層大樓達154棟　砸3500萬引進50米高雲梯車：30秒定位

▲彰化縣消防局50公尺高的雲梯車。（圖／彰化縣消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣內有154棟10層樓以上公寓大廈，縣府追加3,500萬元，打造50公尺可達17層樓高的雲梯車、投入「無人機」高空監控加入救災行列，今天消防局在彰化市文華苑公寓大廈辦理高樓防救災成果演練，從車子停好後啟動腳架到自動平衡定位不到30秒，在分秒必爭的救災任務上，可爭取更多的時間來救人。

▲50公尺高的雲梯車在13層樓頂上噴水滅火。（圖／彰化縣消防局提供）

這次演習是彰化縣近年最高樓層的防救災演練，也是一場科技救災，首次投入「無人機」協助消防指揮官做最快、最正確的決策，彰化縣消防局代理局長邱聰佳指出，全民防災的理念就是自救、共救、公救，萬一發生火警，從單一住戶自主逃生、社區大樓廣播疏散集結，到公部門消防隊執行救災任務，才可以把災害降到最低。

▲將受困的民眾救出。（圖／彰化縣消防局提供）

縣長王惠美指出，彰化是六都以外的第一大縣，彰化縣的高樓也日益增加，特別是這兩年的速度驟增，經統計全縣目前有154棟10層樓以上公寓大廈，有鑑於此，縣政府特別於108年度追加預算3,500萬元，打造50公尺高的雲梯車，感謝縣議會議員們的支持，才能有這輛性能優異、可達17層樓高的雲梯車加入救災行列，從車子停好後啟動腳架到自動平衡定位不到30秒，在分秒必爭的救災任務上，可爭取更多的時間來救更多的人。

邱聰佳表示，文華苑公寓大廈鄉親利用這次演練，與消防局平時就做好各項救災準備，一旦發生火災災害，可立即發揮救災最大戰力，減少災損。

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