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台灣不禁英國航班！陳時中曝「自信原因」：不鎖國也可達到防疫效果

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

英國爆出新冠病毒變種，傳染力強大，不少國家都已被變種病毒入侵，但台灣昨日也開放一班華航班機從倫敦飛回，引發不少人輿論質疑「為何還不禁止英國航班？」對此，指揮官陳時中直言「台灣有很好的集中檢疫所，管理很優良，我們有堅強集中檢疫所的堡壘，所以我們不用鎖國也可以達到防疫效果。」

英國倫敦班機127人返台，其中有3人確診，1名發燒者，2名無症狀者，目前還有111人在集中檢疫所檢疫。但從英國爆出變種病毒開始，不少人都認為台灣要像其他國家一樣禁止英國航班，而陳時中也多次解釋不禁止原因。

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陳時中說，英國變種病毒傳染力這麼高，歐洲都已經佈滿了，亞洲的新加坡、韓國和日本都有，當然他們必須鎖國，因為防不住，所以採用這樣的方式，「但是台灣有很好的集中檢疫所，管理很優良，從來沒有出現脫逃或群聚的情況，我們的防線是很清楚的，我們有堅強集中檢疫所的堡壘在，所以我們採用這樣的戰略。」

陳時中也進一步提到，「為什麼有些國家急著封鎖？是因為疫情都比台灣嚴重非常多，整體不管是防疫或是醫療量能都沒辦法擔起任務，但是台灣是準備得宜，不管是醫療量能準備或集中檢疫所的整備都非常充足，所以我們不用鎖國也可以達到防疫效果。」

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