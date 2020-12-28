英國返台旅客遭批自私！奧地利台人盼理解：這是碰到生死危機

▲華航英國班機返台，乘客上檢疫巴士。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

日前有鄉民在PTT的WomenTalk板上發起討論「這批英國班機回台是什麼心態？」批評有些人長年旅居英國，今年夏天看到疫情緩和不趕快回台，冬天發現有變種病毒才衝回台灣，「搞得醫護+機場人員人仰馬翻，為什麼歹丸要接納？」就有一位奧地利網友回文，分享他的想法，「如果連自己的家也沒辦法回去，那也太可憐了。」

這位網友文中指出，往年這個時候，本來就有很多旅居國外的人會搭機回台要過年，而今年雖然有特殊情況，但照台灣政策走就好，「那些要上飛機的人，肯定有陰性篩檢證明，或是其他切結書」，不然也搭不上飛機。而且要那些人不回台灣，除非台灣直接封死、都不讓人回去。

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原PO接著說，那些人是什麼心態他不知道，但他曾經有在國外掛急診的經驗，當時很不舒服，一個人去急診室，結果裡面沒有人懂中文，他也不是學醫的，有些名詞聽不懂就算了，醫生講的他也無法完全理解，「真的是蠻可怕的，只知道自己身體很不舒服。」

網友表示，人在國外真的沒那麼簡單，「碰到這種生死危機，這種想回家的心態也不是特別意外」，而且今年只要有點小感冒、或身體不舒服，就會比往年著急，畢竟難免會害怕是中了病毒。至於逃回台灣的行為被很多人說是自私，「不過換作是你，想想如果生病了，一個人去醫院，溝通也不一定順暢，可能也會想回台灣吧？」認為人要互相理解。

▲英國班機返台，救護車在旁待命。（圖／記者周宸亘攝）

「至於有人說『沒事就歐美真香，有事就找台灣』」，他反倒希望全世界都沒有隔閡，住哪裡都一樣，也不用有什麼故鄉的概念，「但如果連自己的家也沒辦法回去，那也太可憐了。」他也指出，這次疫情他看到紐西蘭機師的態度，不禁嘆「歐洲很多人也是這種態度，已經過了快一年，也沒有認真要面對這件事情。」

最後他則是說，他已經5～6年沒回家過年了，不知道下次回台灣是什麼時候，「我個人覺得機場蠻危險的，待在一個固定的地方，對我來說可能相對安全」，也表示雖然這個世界仇恨沒有少過，還是希望大家能夠撐過去，就算在台灣也要認真防疫。

看到貼文後，就有網友有同感，「我也覺得要有同理心，任何人或自己的家人在國外很無助的時候，都會希望自己的國家能伸出援手吧」、「那些說從外國回來的台灣人自私的人，才是真的自私」、「感謝分享～可以體會大多數回來的人的無奈。」