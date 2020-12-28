快訊／「1名發燒、2名無症狀」確診　倫敦班機127人採檢結果出爐！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

華航倫敦班機昨晚載運127人抵台，有1人發燒送醫，另4人過去14天內有症狀，中央流行疫情指揮中心今下午也舉行臨時記者會，公布採檢結果。其中有3個確診（案792~案794），包含1名發燒者和其他2名無症狀者，其他人和昨日傳出4位「有症狀者」採檢後都是陰性。

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▲▼華航英國班機返台1名發燒的乘客上救護車。（圖／記者周宸亘攝）

華航CI082倫敦飛往桃園班機在當地時間26日晚間9時15分（約台北時間清晨5時15分）起飛，並於今日傍晚抵達台灣。班機共載127人，包含機組員13名、國人90名、中國居民1名、外國籍23名（英國籍21名、美國籍2名）。

英國變種病毒傳播速度驚人，已有15個國家驗出，亞洲包括日本、新加坡及香港，因此各國嚴陣以待，日本甚至宣布自28日起至明年1月底，禁止所有外國人入境。而台灣目前則是實施減班，入境提供陰性證明之外，也一律要到集中檢疫所檢疫。

因應英國疫情嚴峻，我國自12月23日零時起，自英國入境及過去14日有英國旅遊史者皆至集中檢疫所進行檢疫。指揮中心表示，自12月23日起，自英國入境旅客及過去14天有英國旅遊史者共27人，皆入住集中檢疫所；目前有1人陽性（案790），住院隔離治療中，餘26人皆為陰性。

另昨（27）日自英國返臺班機共127人（含機組員13人），其中1人因發燒後送醫院採檢，於今日確診；4人因入境時有症狀採檢陰性，另2人入境時無症狀，經採檢後確診，其餘檢驗陰性者，持續於集中檢疫所密切健康監測。

▲12/23起英國入境旅客採檢結果。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再次提醒，國際疫情嚴峻，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

▲新增8例境外移入COVID-19病例，自英國、菲律賓及印尼入境。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

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