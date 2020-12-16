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「從頭到尾沒看過洩密檔案」　前監委張武修：監院檔案管理有疏失

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▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲中華民國監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

監察委員調查愛滋感染者器官捐贈案遭質疑洩密，監察院已針對洩密事實移由檢察機關調查。對此，當時負責查案的前監察委員張武修16日表示，從頭到尾都沒有看到、接觸到這個檔案，並直指監察院管理檔案有疏失，希望檢調能夠釐清疑點，還給自己一個清白。

2019年11月台灣團結聯盟在監察院外舉行記者會，公布監察院第5屆監察委員張武修、高涌誠針對「器官捐贈案」，約詢台北市長柯文哲的訪談錄音與逐字稿，並陸續在YouTube發布11部訪談影片，引發監察院洩密疑雲。

時任監察院長的張博雅要求徹查，並由前監委高鳳仙主查，雖曾提交紀律委員會討論，但因缺乏具體事證沒有定論，直到第6屆監委上任後，又有外部人士向監察院陳情洩密案，因此才改由監委林國明、賴鼎銘繼續調查。

對此，張武修16日下午於台大校友會館召開「至今我仍然不明白，即使我有這分檔案，檔案外流究竟對我有什麼好處？」記者會。委任律師羅閎逸表示，本案的主要調查者是張武修、協助調查者是高涌誠，而高涌誠先前已聲明自己沒有接觸到檔案，也讓張武修變成洩漏檔案的嫌疑人之一。

▲監委張武修。（圖／記者呂佳賢攝）

▲前監察委員張武修。（圖／記者呂佳賢攝）

羅閎逸說，僅管監察院日前說明，「只是移送事實，不是針對特定人」，但這樣的報導還是會讓社會大眾產生疑慮，尤其張武修擔任過監察委員，也算是一位公眾人物，此事已經對他的聲譽受到嚴重影響，因此有必要召開記者會還原事情經過，澄清社會大眾的疑慮，免得被弄成政治事件。

羅閎逸指出，依照過往慣例，在張武修約詢柯文哲後，調查官必須協助製作筆錄、錄音錄影，最後才將檔案輸入至電腦，並且列印成檔案交給監察委員，但張武修在約詢柯文哲後有12天不在國內，「調查官不知道在哪天把檔案送到委員辦公室，是不是約詢柯文哲的檔案也不得而知」，但張武修從頭到尾都沒有看到、接觸到這個檔案。

羅閎逸說明，張武修在今年7月底辦理離職手續時，就已經將公用電腦交還監察院，為了避免公事遭洩露或使用於其他用途，先前也都將檔案全部刪除，並且經過監察院總務處的驗收，過程沒有什麼瑕疵可言，「為何監察院說垃圾桶有這個檔案，張武修不得而知」。

羅閎逸強調，張武修確實沒有看過檔案，在其出國期間、離職之前除了秘書、財產申報專員等獲得授權使用電腦，「到底還有多少人用過電腦，他都不得而知」，且負責錄製的調查官、相關人員還做了多少備份，包括將檔案送給了誰、由誰經手也都不得而知，檢調應該釐清事實，還給張武修一個清白，還原事實的真相。

張武修則表示，錄影設備不是監察委員操作，都是由監察院的同仁操作，檔案就是監察院這個行政單位的資產，按照監察院的規定，監委要拿檔案都要經過申請，「可是這檔案從頭到尾我都沒看過」，他的秘書更不可能打開檔案，如果真的有收到也無法辨別是什麼東西，都要請檢調詳查。

張武修也說，他的辦公室每天進進出出很多人，監察委員不可能整天看著辦公室的東西，自己在卸任前也有交回所有東西，每一件都經過監察院都點收，今年8月1日後就不擁有監院任何東西，「怎麼4個半月後突然說有什麼，東西也不在我的手上，怎麼說跟監察委員有任何關係」，希望檢調能夠釐清疑點，還給自己一個清白。

▲▼民進黨立委尤美女舉辦「因為有您~尤美女感恩茶會」 監委高涌誠。（圖／記者屠惠剛攝）

▲監察委員高涌誠。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，監察院14日也發布新聞稿表示，8日召開院會時，針對紀律委員會提報的監察委員賴鼎銘、林國明調查「本院相關人員疑涉洩漏調查案件內容案」調查報告，作成決議「照監察委員紀律委員會決議之建議通過」。

監察院說明，因監察院無司法調查權，本案部分事項仍待檢察機關偵查後才能釐清及確認，本案只針對洩密事實移由檢察機關調查，而非針對「特定人」移送，監察院已於12月8日將調查報告及相關證據函請檢察機關依法偵辦。

此外，高涌誠當天也在監察院召開記者會，表示第五屆監委就「器官捐贈案」是由張武修主查，他是協助共同調查人，他不會特別接觸調查過程中的資料，本案即是如此，「所以本人調查過程中，從未接觸任何關於約詢柯市長當日會議的音檔」，所謂洩密一事，與他一點關係都沒有。

高涌誠強調，自己在第六屆紀律委員會的調查時以詳細陳述，他認為調查委員也完全釐清，這事情跟他一點關係都沒有，且自認角色是證人、確認器官移植事實的人，而不是被調查者，自己完全沒接觸影音檔，且能夠接觸的人除了張武修之外還有其他人，「就算要移送，也大概輪不到我。」

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