蔡英文喊社宅12萬戶　柯文哲：五分之一是我們要幫「妳」完成

記者袁茵／台北報導

社宅議題近日備受熱議，總統蔡英文15日提到，政府設定了要直接興建12萬戶社會住宅，加上8萬戶民間空餘房屋的「包租代管」，總共20萬戶社會住宅的總目標。對此，台北市長柯文哲16日表示，這種事情要中央地方合作才能做起來，「你的政績裡面，有五分之一是我們要幫你完成。」盼政治鬥爭到此為止，把事情做好就好。





▲柯文哲出席北市社會住宅長期維護管理精進模式研討會。（圖／記者黃軍瑋攝）

柯文哲16日出席台北市社會住宅長期維護管理精進模式研討會，關於蔡英文15日晚間在臉書提及，社宅政策若願意參與的人比唱衰的人多，一定可以持續改善，越來越好。對此，柯文哲回應，蔡英文說要蓋12萬戶，其中有2.4萬戶是算台北市政府quota（配額），這種事情也要中央地方合作才可以做起來，「你的政績裡面，有五分之一是我們要幫你完成。」

柯文哲提及，租金問題在台北市政府與內政部次長花敬群會議紀錄就有寫，「我說齁，國家住都中心在台北市蓋社宅，台北市也在蓋，如果兩邊租金計算標準不一樣，就會出問題，因為對老百姓來講，他就是政府，哪管你是台北市政府，還是中央政府？」所以他們會議記錄舃說，這個租金計算標準應該要解決。

柯文哲說，但是為什麼拖到現在還沒解決？「很簡單，因為中央還沒蓋出來，還沒壓力嘛！阿我們台北市政府是走在前面，所以我們一直遇到問題。」這在他們以前跟內政部會議記錄就有寫到，「這個是這樣啦⋯我也不想去打口水戰，我也覺得這樣⋯政治鬥爭到此為止，把事情做好就好。」

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