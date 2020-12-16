中天記者問《網管法》　柯文哲驚「妳還在喔」：蔡衍明滿厲害的

記者袁茵／台北報導

中天新聞台於12日零時正式關閉，國民黨台北市議員羅智強日前披露，國家通訊傳播委員會（NCC）正研擬《網管法》，擬對網路言論進行核管。台北市長柯文哲16日出席記者會時，被中天記者詢問網管法相關問題，他先是驚訝地說，「妳還在喔？」隨後又稱讚旺旺集團創辦人蔡衍明「滿厲害的，全部都沒解聘任何一個。」





▲柯文哲出席北市社會住宅長期維護管理精進模式研討會。（圖／記者黃軍瑋攝）

柯文哲16日出席台北市社會住宅長期維護管理精進模式研討會，一名中天記者詢問關於《網管法》相關問題時，柯文哲驚訝地說，「喔！妳還在喔？哇你們老闆還滿厲害的，全部都沒解聘任何一個（人），聽說他一年要虧12億⋯」

隨後，柯文哲回應道，完全沒有管也是不對，但是依法行政是一種精神，「公平嘛！如果你依法行政，是針對某些人在立法，那當然人家會講嘛！」所以處罰都可以，但要依法行政，老百姓眼睛都在看，法令制定出來對每個人都適用、公平，別人也不會講話。

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