盧秀燕為中捷通車延期鞠躬道歉　柯文哲：我內心覺得很抱歉

記者袁茵／台北報導

台中捷運綠線11月16日試營運後，接連發生2支連結器軸心斷裂，台中市長盧秀燕14日鞠躬向台中市民道歉，取消原訂19日的通車日期。對此，台北市長柯文哲表示，他看到盧秀燕跟台中市民道歉後，內心覺得很抱歉，「我們幫人家蓋的，怎麼會是人家去道歉⋯」

▲柯文哲出席北市社會住宅長期維護管理精進模式研討會。（圖／記者黃軍瑋攝）

針對中捷議題，柯文哲16日出席台北市社會住宅長期維護管理精進模式研討會時表示，他那天看到盧秀燕跟台中市民道歉的畫面，「我都覺得實在是⋯我內心覺得很抱歉，因為那是台北市政府要負責，我們幫人家蓋的，怎麼會是人家去道歉？」

柯文哲提到，但他們也是跟日本川崎公司買東西，他們一定要求下次記者會應是川崎重工出來說明，「你給我有瑕疵貨，是你要負責啊！」當然北市府也有監督不周的責任，但這是北市府替中市府代辦工程，有問題他們一定會負責，下次一定要求川崎出來說明。

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