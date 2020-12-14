連勝文轟民進黨「帝制威權」：NCC擬《網管法》只管批評你的人



▲連勝文探視沈智慧。（圖／翻攝自Facebook／沈智慧）

記者蕭羽耘／台北報導

針對國民黨台北市議員羅智強披露國家通訊傳播委員會（NCC）正研擬《網管法》，擬對網路言論進行核管。國民黨智庫副董事長連勝文14日抨擊，列了法律只管老百姓，這個叫做帝制、威權，呼籲大家要有所行動。

連勝文14日前往探視為了反對進口萊豬、絕食抗議至今超過48小時的國民黨前立委沈智慧。針對NCC正研擬《網管法》，連勝文受訪表示，國家機關雖有自己職權，重點是立了法不能只針對藍的、不針對綠的，只管中天、中時，不管三民自（三立、自由、民視）。

連勝文說，民進黨是有非常惡劣的紀錄，推動很多法令只針對國民黨、不針對自己，換句話講，列的所有法令只管別人不管自己。理論上法令不應該只束縛人民，也該束縛政府，政府要守法，不能列了法律只管老百姓，只管所有反對你、批評你的人，自己完全在法令之上，這個叫做帝制、威權。

連勝文分析，民進黨想要做的事情都有政治上的目的，基本上就是為了鞏固他的權力，獲取金錢和利益，在金錢利益跟鞏固權力循環。台灣老百姓等到有一天不能在網路或媒體發表自己看法的時候，那你就知道過去民進黨的所做所謂，那天發生前大家要有所行動，不要讓民進黨達到自私、殘忍、暴虐的目的。