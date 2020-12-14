NCC： OTT TV專法非箝制言論　業界：未來可能是數位發展部主管



▲ NCC日前舉辦《網際網路視聽服務管理法》（草案，OTT TV）公聽會，主持人NCC委員林麗雲、王維菁（圖／記者陳世昌攝）



記者陳世昌／台北報導



NCC14日強調，俗稱OTT TV專法（網際網路視聽服務管理法），草案仍在研議階段，對於該草案如有任何問題，皆可向NCC表達意見，避免引起不必要的誤會而造成閱聽大眾誤解。事實上，由於行政院正在研議成立數位發展部，雖然目前尚未有最終定案，但有關網路內容相關法案，例如OTT TV專法、數位通傳法，業界預估改納入數位發展部主管，不歸NCC的可能性還滿高的。



國民黨14日批NCC《網際網路視聽服務管理法》有5大離譜爭議，指OTT TV專法草案箝制言論自由一事，NCC表示，網際網路是自由、開放、創新，不可能以戒嚴方式管制，該草案也未涉及言論審查。





▲國民黨14日召開「NCC擬網管法箝制言論！綠色威權復辟！」記者會。（圖／記者徐政璿攝）



NCC是奉政策指示進行研議OTT TV專法，日前歷經多次學者專家及產業界諮詢會議，並於9月3日及10月8日舉辦過2次公聽會廣徵各界意見。公聽會中，包括律師方瑋晨、曾更瑩、廖堃安等人認為，草案中對OTT TV定義或是管制目的、效益並不明確。也有不少與會者指出草案條文中的「國家安全」定義不明、缺乏認定程序，以及管制過嚴超過現行廣電三法。當時爭議雖多，多認為政府應多輔導少管理，但並未觸及「言論自由」爭議。

NCC說明，早在108年就開始著手研擬該草案。草案主軸著重於如何提升網際網路視聽服務健全環境、保障我國消費者權益、帶動本土內容產業發展及確保整體視聽服務產業的公平競爭。該草案所定義之網際網路視聽服務，是如Netflix、Line TV等串流影音平台服務事業，排除以使用者分享為主的社群平台，如Youtube、Facebook等，將該草案與網路管制畫上等號實屬誤解。