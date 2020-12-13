中天突破200萬訂閱！他看直播驚「抖內好多喔」　3天收益金額曝

▲中天新聞52台熄燈之夜，場內主播不間斷直播新聞，場外支持群眾同步收看。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

中天新聞台12日零時自有線電視52頻道下架，將重心轉往YouTube發展，頻道於13日已經突破202萬訂閱。就有網友在PTT的Gossiping板上問卦「中天抖內好多喔」，說他在看中天的YouTube的時候，不僅收視率高，還一直有人抖內（贊助），讓他直呼「想問NCC這操作是不是沒砍到中天？」

這位網友文中表示，他在看中天YouTube的時候，發現一直有觀眾在抖內，一次給1000多塊的不少，「而且網路有6萬人，收視率也蠻高的，而且沒NCC約束，現在中天反而放飛自我」，認為NCC根本就沒砍到中天。貼文一出，就有人也驚呼，「記得關台前才180萬，竟然一天衝10萬」、「關中天結果造就新一代網紅。」

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▲贊助不斷，讓網友也不禁直呼「氣勢好狂。」（圖／翻攝自PTT）

不過，更多人認為要再觀察，「新開店都要觀察半年才算真的存活」、「老實說這點錢一個主播都養不了」、「這種donate是能持續多久XD」、「這點錢根本養不起電視台」、「一個月後再看情況才準」、「抖內金額跟電視廣告收入一比，九牛一毛。」

另外，網紅「四叉貓」劉宇就在臉書貼出「中天新聞台YT抖內」數據，說他用程式統計了中天YT直播聊天室的抖內金額，抓取10至13日的資料，可以看到10日的總收益是14萬5896元、11日總收益是22萬4447元、12日總收益是19萬2773元；而13日才剛開始，凌晨2點多就已經有8326元抖內。

【中天新聞台ＹＴ抖內】 這是用程式統計中天ＹＴ直播聊天室的抖內金額， 我抓取的時間是從12/10～12/13， （13號的八千多元先略過畢竟今天才剛開始） 看一下關台最後倒數的兩天，平均一天大約都被抖20萬台幣， 很多嗎？我認為很少，20萬根本不夠一整天新聞節目的成本， 聊天室抖內絕對不是將來中天新聞ＹＴ頻道的主要收入來源． 不過這幾天中天ＹＴ應該狂吸挺韓直播主們的抖內金吧． 由劉宇發佈於 2020年12月12日 星期六

看看數據，關台最後倒數的兩天，雖然平均一天大約都被抖20萬台幣，但四叉貓就直指「很多嗎？我認為很少，20萬根本不夠一整天新聞節目的成本。」說聊天室抖內絕對不是將來中天新聞YT頻道的主要收入來源，更在留言處坦言「老實說，一天20萬台幣不要說節目製作費了，可能連主持人+來賓的通告費都不太夠」、「而且一天20萬還是蜜月期（？）才有的數字，理論上金額應該會逐漸消退。」