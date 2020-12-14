沈智慧絕食逾48小時　連勝文探視…批民進黨：每天吃得腦滿腸肥

▲連勝文探視沈智慧。（圖／翻攝自Facebook／沈智慧）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨前立委沈智慧為了反對進口萊豬，12日起在立法院外發起絕食抗議，至今超過48小時，寒流來襲也不退卻。國民黨智庫副董事長連勝文14日前往探視，除了不捨沈智慧，也批評民進黨吃得腦滿腸肥、吃香喝辣。

連勝文表示，沈智慧做出重大犧牲，令人不捨，希望沈智慧多保重，應該要絕食的，不應該是國民黨的人，而是民進黨的人，「做了這麼多的壞事情，還每天吃香喝辣，把自己吃得就是每天腦滿腸肥」，反而冷氣團來襲，沈智慧不能吃東西，為了台灣食品安全奮鬥，一方面覺得難過，一方面覺得諷刺。

連勝文指出，民進黨大官吃多好、過多好，國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花還去日本台灣交流協會代表位在陽明山的官邸，日本人請吃飯，吃多好？雙方談什麼？是核食，要進口核食，「外國人請他們都請最貴、最好的東西，他們給台灣人吃最糟糕的東西，我覺得這不合理，台灣沒有比這更荒謬的事情」。

連勝文也向沈智慧說道，知道沈智慧身體好，但就算身體好也不能再撐下去，「講真的，沒有做壞事的吃得腦滿腸肥，每天嘴角流油，吃香喝辣，反而為了民眾在奮鬥的人，要這樣在受苦，我個人覺得這不合理」，若身體不舒服就別硬撐，大家很感動也佩服意志力，希望透過兩位的行動告訴大家，國民黨一定跟民眾站在一起。