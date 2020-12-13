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不放華視！全台過半系統台寧願52台空著　「這幾台」角力卡位中

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▲▼中天新聞52台在倒數聲中正式關台，同時立刻轉戰網路Youtube持續不間斷直播。（圖／記者湯興漢攝）

▲中天新聞52台關台，同時立刻轉戰網路Youtube持續不間斷直播。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳致平／綜合報導

中天新聞台12日零時正式關台，有線電視第52頻道暫成空頻，陷入各方角力。由NCC公布委員會決議，全台64家系統台的頻道變更計畫中，仍有過半業者選擇以空頻處理，顯見應該不會放上隸屬於公廣集團的華視頻道。

NCC說明，未涉及第52頻位替補（空頻）的42家系統經營者申請營運計畫變更，已全數同意，涉及頻道變更的22家系統台，後續將依程序審理。NCC主委陳耀祥日前曾公開說道，未來在CH52頻位空缺上希望能給公廣集團一個機會，但這個說法系統業者似乎不買單。

▲中天關台，員工抱蔡衍明大哭。（圖／翻攝中天新聞台）

▲中天關台，員工抱蔡衍明大哭。（圖／翻攝中天新聞台）

NCC也補充，有關第52頻位之替補，頻道變更與規劃的內容會再詢問各地方政府意見，且會要求系統台於12日起採行必要因應措施（如跳頻等)，以維護訂戶權益。

據了解，掌握有線電視的頻道商，先前打算以安排鏡電視或是寰宇搶占52頻位，但民進黨內意見分歧，其中一方人馬主張由公廣集團旗下的華視搶進，擴大公廣集團的勢力，並擴大其利益版圖。

對此，國民黨團總召林為洲在臉書表示，關於52台空頻是否要退費，這問題NCC要處理，不要只會關台，「不處理，就提吿」。他指出，以月費500元算，每個月該退2.5元，年退30元，全台500萬戶，應退還消費者1.5億。

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