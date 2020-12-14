中天新聞轉戰網路也要登記？　國民黨批NCC《網管法》5大離譜爭議

▲國民黨召開「NCC擬網管法箝制言論！綠色威權復辟！」記者會。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨台北市議員羅智強披露國家通訊傳播委員會（NCC）正研擬《網管法》，擬對網路言論進行核管。國民黨14日表示，這個法案意圖針對網路上對蔡政府不利的言論趕盡殺絕、剷除異己，該法若實施，未來台灣將沒有言論自由可言，綠色威權到了新高度。

國民黨表示，《網管法》中充滿了離譜、箝制言論自由的規範，共有5大爭議，內容包括：

1. 規定網際網路視聽服務提供者得向NCC登記，美其名是「自願登記」，但實際上，NCC可以考量使用者數量、營業額、點擊數、流量、市場影響或其他重大公共利益等，強制要求登記；未依要求登記者最高可以罰100萬，並得按次連續處罰。

2. 規定網路視聽服務提供者必須在網頁中設置「我國內容專區」，公開揭露當年度自製或合製我國內容之具體措施與比例。若不遵從，最高可以罰50萬，並得按次連續處罰。

3. 網路視聽服務事業必須定期向NCC申報使用者數量、營業額、點擊數、流量及使用情況等營業資料，且申報資料範圍由NCC認定並公告。違者最高可以罰50萬，並得按次連續處罰。

4. 該法草案第13條屬於「帝王水表條款」，條文中規定只要NCC認定內容「妨害國家安全」、「妨害公共秩序」、「善良風俗」，經限期改正未改正，最高也是可罰100萬，並得按次連續處罰。

5. 該法第14條規定，網路視聽服務事業一定要共同成立或加入自律組織，遵守團體自律規範。若不照辦，也是最高罰50萬，並得按次連續處罰。

國民黨強調，上述諸多條文完全是威權時代箝制言論的作法，例如中天新聞台遭關台後轉戰網路，是否也必須向NCC登記，還要定期報告使用者數量、營業額等資訊？是否一定要加入自律組織，否則就是被罰到死？

國民黨提醒，《網管法》中的對象表面上針對Netflix、LINE TV等提供國內用戶收視業者，或是名其名要遏止對岸文化侵擾，但探究其相關規範其實不分國境，對台灣內部影響深遠，民進黨將《網管法》包裝成防禦台灣不受外部文化侵害的必然之舉，但卻掩蓋不了蔡政府意圖藉此逐步箝制台灣人民思想與言論自由，期盼國人有所警覺，絕不能再讓蔡政府恣意毀壞台灣得來不易的民主與基本人權價值。

除了《網管法》，國民黨也指出，NCC進一步研擬《數位通訊傳播法》草案，將箝制言論自由的範圍更加擴大，此草案涉及社會大眾常用的Facebook、YouTube、Instagram等平台業者，若民眾在這些社群網站發文被指稱是不實消息，政府主管機關或檢舉人可要求平台將該內容下架，違者處以罰鍰。

國民黨質疑，過去威權時期，民進黨強烈反對箝制思想、限制創作自由的《出版法》，如今民進黨執政後竟然陸續推出《網管法》、《數位通訊傳播法》等，形同數位時代的《出版法》，目的同樣是要箝制人民的思想與言論，民進黨早已背離過去的理想，如何對得起當年為台灣民主、言論自由犧牲奉獻的前輩？