美大選前夕共機8架次擾台　嚴德發：別引起台灣2300萬同胞反感

▲中共殲16戰機。（圖／國防部提供）



記者林銘翰／台北報導

美國總統大選將於台灣時間4日登場，空軍司令部2日晚間證實，共軍2日出動8架次共機進入我西南空域，包括運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次、 蘇30機2架次、殲16機2架次、殲10機2架次。對此，國防部長嚴德發3日表示，國防部再次表示譴責，希望中共對區域安全情勢共盡一份心力，共同做出貢獻，不要再引起台灣2300萬同胞的反感。

美國總統大選將於台灣時間4日登場，空軍司令部2日晚間證實，共軍2日出動8架次共機進入我西南空域，包括運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次、 蘇30機2架次、殲16機2架次、殲10機2架次，經我空軍派遣空中巡邏兵力應對，並且實施廣播驅離、防空飛彈追監。

行政院長蘇貞昌3日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。嚴德發會前受訪時表示，MQ-9無人機是美國第一次對盟國供售，在我方提出發價書需求信函後，美國按照程序進行，目前還沒辦法編列到2021年的預算。

嚴德發表示，根據國防部掌握的情資，共軍主要是針對我方在台海周邊進行演訓，亦針對外國機艦經常進出西南海空域、巴士海峽從事訓練，不僅疲勞我方空軍兵力，也壓縮國軍的訓練空域。

嚴德發強調，針對中共一再破壞台海的區域安全穩定現狀，國防部再次表示譴責，希望中共對區域安全情勢共盡一份心力，共同做出貢獻，不要再引起台灣2300萬同胞的反感。

▲美軍MQ-9無人機。（圖／U.S. Air Force）



此外，有關路透社引述消息人士報導，美國出售台灣4架MQ-9無人機案，已在國會進入最後批准階段，軍售金額為6億美元（約171億台幣）。

對此，嚴德發表示，目前還沒有接獲正式通知，待將來接獲通知後會編列到後續年度國防預算，再送至立法院審議，經核定後按照計畫執行。

嚴德發指出，我方目前還沒有接獲正式通知，待將來接獲通知後會編列到後續年度國防預算，再送至立法院審議，經核定後按照計畫執行，也感謝美方依照台灣關係法、對台六項保證等原則，繼續支持台灣對區域穩定和平、安全作出的貢獻。

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