大陸撤告！斐濟承諾派人協助我外館未來活動

記者黃巈禾／台北報導

我斐濟代表處8日舉行國慶酒會，2名大陸外交人員強行闖入會場拍照，我外館人員上前勸阻，卻遭暴力攻擊，其中一人腦震盪。陸方更稱我方人員先挑釁，並提告我方。據了解，經斐濟外交部介入斡旋下，在我方提告前、中方已撤告。外交部20日表示，斐濟政府承諾派員協助我外館未來公開活動。

▲我駐斐濟代表處10月8日晚間舉行國慶酒會。（圖／翻攝駐斐濟代表處網站）

有關中國駐斐濟大使館派員滋擾我國慶酒會活動案，外交部重申，本案自始，我方即向斐濟警政署完整說明案發經過並要求處理，同時向斐濟外交部提出節略，對中方舉措表達嚴正抗議，並要求斐方秉公處理。

外交部說明，對於中方滋擾我駐館活動引發國際爭議，斐濟外交部積極介入妥處，對於斐國外交部公正處理本次爭議事件，確保我駐館的權益，外交部表示尊重，另外對斐政府承諾將派員協助我國駐館後續公開活動，避免再度發生滋擾，外交部表示感謝。

外交部指出，我國駐館已正式向斐國警政署備案，完成提告前的必要程序，我方雖尚未提告，但如果中方續有任何對我方不利舉措，或持續散布不實訊息，我方絕不妥協，必將追究到底。

外交部批評，大陸外交部門這次在斐濟的粗暴行為，已引起國內不分黨派的憤慨；而國際社會對大陸「戰狼外交」也普遍反感，外交部呼籲中國外交部門應深切自我檢討。

外交部強調，我國駐斐濟代表處面對情勢相對艱辛，然而我前線外交人員將以最妥善方式，持續堅守外交崗位，維護國家尊嚴，外交部也將繼續作為我駐外同仁的後盾，捍衛國家利益。

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