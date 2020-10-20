駐斐濟人員被毆打隔11天才發聲譴責　蘇貞昌揭台灣真實外交困境

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢，接受媒體訪問。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

中國大陸外交官於8日毆打台灣駐斐濟代表處人員導致腦震盪，但事發11天，外交部卻未主動提及此事。行政院長蘇貞昌20日受訪時表示，因為沒有正式外交關係，希望爭取最好的處理，卻又不能敲鑼打鼓，請國人能諒解。

蘇貞昌表示，中國大陸駐外人員耍流氓打人，非常不應該，應該嚴厲譴責，並且關懷我們駐外人員，並肯定他們的辛苦。

蘇貞昌說，中國大陸的斐濟有外交關係，因此有「外交豁免權」，但台灣也要把相關證據訴諸於國際，「我們不分朝野，對於中國野蠻行徑同聲譴責，大家團結對外，這是很好的現象」。

至於為何事發10幾天，外交部卻都未主動提及此事？蘇貞昌說，因為這樣事情跟斐濟要維持關係，但又沒有正式外交關係，駐外人員每年很辛苦辦理國際酒會，出事後希望爭取好的處理卻又不能敲鑼打鼓，請國人諒解第一線外交人員的辛苦。

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