王美花談美國選後新局：台灣得到民主、共和兩黨的支持不會變

▲經濟部長王美花。（圖／記者林銘翰攝）

記者林銘翰／台北報導

美國總統大選將在台灣時間11月4日登場，經濟部長王美花3日表示，在美國不管是民主黨、共和黨，對台灣的認知都是一樣的，因此選後不管是哪一黨執政，「對台灣來說得到民主、共和兩黨的支持，這個都不會變」。

行政院長蘇貞昌3日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。王美花會前受訪時表示，在中美貿易戰、新冠肺炎疫情過後，已經讓美國在內的非常多國家了解，台灣作為重要供應鏈中心的地位。

王美花指出，美國非常多重要的半導體廠商，包括微軟、谷歌公司在內，最近都來加碼投資台灣，讓美國的強項技術在尋找重要、信賴夥伴時，都會優先找到台灣，對台灣來說是非常重要的進展，也象徵台美非常好的夥伴關係。

王美花強調，在美國不管是民主黨、共和黨，對台灣的認知都是一樣的，對友台相關法案、支持台灣的聲音抖，並沒有區分民主、共和黨，台灣不僅非常歡迎，也是這幾年的努力所得來。

王美花說，台灣的經貿與戰略地位，也可以讓人民可以知道，當台灣需要國際支持時，可以尋找到很好的同盟夥伴，美國大選後不管是哪一黨執政，「對台灣來說得到民主、共和黨兩黨的支持，這個都不會變」。

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