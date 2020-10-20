總統府：大陸「戰狼外交」失敗也失序　外交部已備好提告前準備

▲總統府發言人張惇涵。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

針對中國大陸外交官毆打台灣駐斐濟代表處人員導致腦震盪一事。總統府發言人張惇涵20日表示，這次暴力行為證明「戰狼外交」是失敗也失序的；他也指出，外交部已經做了提告前的所有準備。

張惇涵表示，駐外館處在歷年都有舉辦國慶酒會，歷年都是如此，也是慣例，中國大陸無權干涉；而這次暴力行為證明了「戰狼外交」是失敗也失序的，更違反國際的文明跟法治，這在任何國家都不能被容忍。

張惇涵表示，我們要表達譴責跟抗議外，也支持外交部所要採取的一切必要的行為；至於總統蔡英文什麼時候得知，他強調，在事發之後，駐館第一時間就有回報相關事件的狀況，同時第一時間駐館也向斐濟外交部以及警政署把人證物證提報，也做了很多外交處置必要工作。

張惇涵說，外交作為有很多種，不是只有敲鑼打鼓的，蔡英文認為，這樣暴力行為不容姑息，所以會支持外交部的一切必要措施跟手段；同時，也希望朝野一致、全民團結，堅定台灣的立場，讓全世界看到中國戰狼外交的本質，也要維護外交人員的權益跟國家利益。

至於所謂外交部將提告的說法，張惇涵說，外交部已經做了提告之前的所有準備，後續進一步處置，外交部會適時說明，而斐濟政府也把相關事件定義為外交事件，他們的外交部已積極涉入，同時我們的外交部也在積極處理。總體而言，希望國人可以給第一線人員最大的支持。

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