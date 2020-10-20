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外交部：已向斐濟完成報案程序　北京動粗還說謊

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記者陶本和／台北報導

針對中國大陸外交官毆打台灣駐斐濟代表處人員導致腦震盪一事，有所謂已經完成「提告」程序。外交部20日強調，並未進入提告程序，目前處理的最新進度，是已經由斐濟外交部跟警政署聯手處理中，我方已經做好準備，交付人證、物證，完成報案程序，必要時啟動相關進一步處置，以維護國家尊嚴。

▲▼外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）

外交部發言人歐江安表示，外交部一直保持非常密切溝通，管道非常暢通，之前已經向斐濟警方跟外交部提出人證跟物證，目前已經完成報案手續，「本案由斐濟外交部跟警政署聯手處理中，外交部會持續關注案情發展，保持溝通，我方已經做好準備，已經完成報案程序，這是必要第一步」。

外交部表示，會堅定維護我國尊嚴，保護同仁安全的立場討回公道，作為國人最堅定後盾，維護同仁在斐濟跟各館的安全，已經嚴正表達立場，也交付人證物證，必要時會再啟動相關處置。

此外，外交部指出，斐濟外交部等單位，都有積極進行斡旋處理，並保持溝通，希望雙方可以盡快落幕，可以理解地主國的用心跟付出，我方該爭取的都有充分表達，相信斐濟跟中方都非常清楚。

外交部指出，該事件起因最主要是中國大陸「戰狼外交」粗暴的行徑，企圖硬闖我國國慶酒會，想要偷拍蒐證我國賓客，動手打人動粗都不對，訴諸暴力就是不對，我方站在保護的立場，是基於自我防衛的立場，我們舉辦國慶酒會是理所當然且是慣例，中國無權干涉。

外交部強調，北京政府在動粗之後還說謊，向警方誣賴是台灣人先動手，北京政府不深切檢討，戰狼外交已經掀起國際的厭惡，看到這個事件再次凸顯中國政體極為粗暴、野蠻、霸道與不講理的本質，這件事已經轉換成「流氓外交」。

外交部表示，訴諸暴力是「零容忍」，不容許任何事情再次發生，不論發生在台灣或其他國家身上，中國外交官員入侵其他國家活動場所，動手打人都不對，應該給予最嚴厲譴責，呼籲其他國家跟台灣一樣，一起譴責對岸暴行跟不當行為，今天可以對台灣，明天也不排除這樣對待其他國家，各國應該要唾棄這樣暴力行為。

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