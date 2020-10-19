駐斐濟代表處人員遭打　柯文哲「傷及國家顏面」：拖進去！

記者袁茵／台北報導

台灣駐斐濟代表處8日在當地旅館舉辦國慶酒會時，被中國大使館人員闖入，雙方發生肢體衝突，外交部19日證實確有此事。對此，台北市長柯文哲表示，如果是他負責的活動，一堆人辦活動時只有2個人來，「一定拖進去」、「就處理一下啦！」

▲柯文哲出席「北市智慧校園4.0-小綠綠的e天智慧校園成果發表會」。（圖／記者黃軍瑋攝）

柯文哲19日上午出席「台北市智慧校園4.0-小綠綠的e天智慧校園成果發表會」，並且於會前接受媒體聯訪。被問到有斐濟代表處人員與中方人員發生肢體衝突，柯文哲說，如果是他自己辦的活動，一群人在辦活動，對方只有兩個人來，「一定拖進去。」

現場媒體追問，什麼「拖進去」？是「關廁所」嗎？柯文哲強調，「就處理一下啦！不是啦！倒是這樣，涉及國家顏面的，該怎麼處理就怎麼處理。」

柯文哲說，如果大家辦廟會活動，有2個小混混跑來，要怎麼處理？「把他拖進來啊！這事情哪需要報到部會裡面，地方就處理了。」

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