總統府：不論美國總統選舉結果如何　持續爭取跨黨派支持

記者陶本和／台北報導

針對美國總統選舉登場，總統府發言人張惇涵3日受訪表示，府方不會評論其他國家的內政事務，對選舉也不會有任何立場，「無論選舉結果如何，會持續爭取美國跨黨派支持，深化台美關係」。

有關美國總統選舉，張惇涵說，總統府不會評論其他國家的內政事務，對選舉也不會有任何立場，不過就各層面部署跟因應都有做好準備，請各位放心。

張惇涵強調，無論選舉結果如何，持續爭取美國跨黨派的支持，深化台美關係，是我們一直努力且未來持續努力的地方。

對此，外交部稍早也有表示，台灣與美國民主、共和兩黨均維持長期友好的關係，歷任美國政府一貫恪守《台灣關係法》的承諾，台灣的議題在美國國會中也獲跨黨派的支持。台美關係在美國行政與立法部門的堅定支持基礎下，近年來不斷提升與深化。

外交部指出，會持續密切關注，並保持中立；我們有信心無論美國何黨勝選，台灣政府將繼續在現有堅實良好的基礎上，穩健深化全方位的台美夥伴關係。

▼總統府發言人張惇涵接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）



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