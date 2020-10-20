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陸戰狼外交斐濟駐外遭毆傷　黃暐瀚曝「2疑點」：真相透著貓膩

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 外交部長吳釗燮堵訪 談斐濟事件。（圖／記者屠惠剛攝）

▲外交部長吳釗燮。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

台灣駐斐濟代表處人員日前舉辦國慶酒會時，遭中國外交官闖入毆傷，外交部目前定義此事為中國「戰狼外交」粗暴的行徑，目前已完成蒐證，完成報案程序，必要時將啟動相關作為，維護國家尊嚴。不過，資深媒體人黃暐瀚質疑事情的真相透著貓膩，也提出了2個疑點。

黃暐瀚表示，目前包括「亞太報導」與台灣主流媒體，都主述今年10月8日，我舉辦斐濟國慶酒會，遭兩名中國大陸的外交人員闖入，強行拍照，引發口角，進而打人，毆傷我外交官，傷重住院，輕微腦震盪。

以上述版本的「新聞論述」來看，黃暐瀚表示，陸方外交人員是事件的「挑釁者」，還「做賊喊抓賊」、「打人的喊救人」，甚至在當天報警處理之後，都還繼續嗆聲他有「外交豁免權」，態度囂張，無法無天。據此，台灣人應該挺台灣人，譴責中國政府，譴責中國大陸的鬧事外交官。

不過黃暐瀚質疑，事件「真相」真是如此嗎？他提出第一點，事件發生時間是10月8日，為什麼整整十天，兩岸都沒有人出面控訴？第二點，我方控訴「被毆打」，但斐濟警方的說法，卻是「中國外交官被台北辦事處人員毆打」，又是為何？

黃暐瀚認為，以目前兩岸的緊張關係，以民進黨政府的態度，以及外交部長吳釗燮的「發言強度」，老實說，「我們的人都被打了」，事件發生第二天，外交部立刻開正式記者會，訴諸國際，控訴對岸，那是一點都不稀奇的事情。

不過，這起暴力暴力事件卻在10天後才被揭發，黃暐瀚質疑，對岸控訴「被台灣人打」，泱泱強國，外交官「被打」，豈會善了？怎能善了？為什麼台灣不作聲，大陸也不作聲，整整十天，都沒人出來開罵？又是怎麼回事？

另外，對於斐濟媒體報導稱，「中國外交官被台北辦公室人員毆打案」，黃暐瀚也不明白，為什麼我們的副參事，都被打到住院了，難道沒有報警？難道沒有備案？難道還繼續被當地警方，當成「加害人」看待嗎？斐濟事件，透著貓膩，除了力挺我外交人員之外，其中的真相，還需得明白。

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