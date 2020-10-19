陸外交官闖我駐斐濟國慶酒會動粗　斐濟台商還原衝突現場

▲大陸外交官闖我駐斐濟國慶酒會動粗。一名呂姓台商轉述她家人當天與會所見的狀況。（圖／溫玉霞辦公室提供）

記者楊蕓／台北報導

針對大陸駐斐濟大使館人員擅闖我國駐斐濟代表處國慶酒會，甚至動粗毆打台灣外館人員，導致腦震盪。根據一名呂姓台商轉述她家人與會時所見的狀況，她表示，那兩名中國大使館的人員要到現場拍照、紀錄有哪些斐濟政府官員、商界人士出席，台灣方面有做兩道防護，阻擋大陸官員進入現場，過程中發生扭打衝突。

我國駐斐濟代表處於8日晚間舉行國慶酒會，當晚大陸駐斐濟大使館2名館員企圖擅闖我國酒會會場並拍照蒐集出席的賓客，在我方駐處人員勸阻時竟暴力相向，致使我方人員頭部受傷送醫；據當地僑民證實，甚至有腦震盪的狀況。

對此，民進黨中央譴責中國大陸外交官嚴重違反文明及法治之粗暴行為，此一舉動凸顯了中國的「戰狼外交」實際上是「流氓外交」，「中國的軍事恫嚇與外交挑釁，只會讓台灣人民更加反感，讓兩岸關係越行越遠。」

▲我駐斐濟代表處10月8日晚間舉行國慶酒會。（圖／翻攝駐斐濟代表處網站）

一名呂姓台商透過國民黨立委溫玉霞辦公室聯繫，以視訊方式轉述她弟弟出席國慶酒會的狀況。她指出，當時那兩名中國大使館的人員要到現場拍照、紀錄有哪些斐濟政府官員、商界人士出席，但台灣方面有先做兩道防護，阻擋那兩名大陸官員進入現場，因此發生扭打衝突。

該名呂姓台商表示，往年國慶酒會，中共的人都會派人來拍照、蒐證，目的在了解哪些當地人出席台灣的活動。她也轉述，駐斐濟大使黎倩儀為了謹慎起見，在安排動線時，想進入會場的賓客要先經過貴賓室，當時貴賓室有台灣農技團的成員、代表處官員、台僑及台商，大陸外交官要進入貴賓室時被擋下，過程中發生爭執、推擠。

呂姓台商說，很慶幸地這些不愉快的畫面，典禮會場的貴賓和台胞基本上都沒有看到，因為中共外交官在第一關卡就被卡住，他們不得門而入，造成拉扯推擠。

呂姓台商表示，台灣在斐濟多少還是有軟實力，在當地朋友也很多，「他們想知道有哪些貴賓、以及貴賓在當地的位階有多高，後續會對他們採取什麼行動我們很難預測，我們已經為了保護貴賓做了兩道安全門了。」

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