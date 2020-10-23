雲林「絲瓜界的LV」　農業與文創的饗宴明日登場

▲斗六市公所將舉辦 2020大斗六絲瓜節，顛覆大家對絲瓜節的既定印象，讓農業結合時尚創造出屬於斗六絲瓜的一場盛宴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市公所將於明(24)日在環保運動公園將隆重舉辦 2020大斗六絲瓜節，今年將絲瓜節結合時尚主題讓民眾以及年輕人知曉斗六絲瓜除了是絲瓜界的 LV 更是農產品的領導品項，也宣導斗六絲瓜的肥美及甜美讓人流連忘返的好滋味，顛覆大家對絲瓜節的既定印象，讓農業結合時尚創造出屬於斗六絲瓜的一場盛宴。

「2020非絲不可斗六絲瓜節」有別於以往，將於10月24日在斗六市環保公園進行絲瓜節展售會及系列主題活動。活動當天由林頭國小戰鼓隊做為開場演出、並邀請MOMO家族的藍莓姐姐進行表演，加上火星樂團精彩演出來提升會場氣氛，台語情歌王子莊振凱也將進行現場演唱。

當天除了精彩的表演外，另外安排了型男大主廚為大家準備「美味絲瓜宴」，同時也安排讓大人小孩都能體驗的創意手作絲瓜絡燈DIY，讓參與的家長們擁有美好的親子互動時光，留下不一樣的回憶。現場還有優質絲瓜農及農特產展售，推出購買絲瓜就送純正三光絲瓜水等相關優惠活動。

斗六市長林聖爵，斗六市絲瓜種植面積大約70公頃，三光里的翠玉絲瓜，品質位居台灣絲瓜產地數一數二，堪稱為LV級的頂級絲瓜，每年用心栽種且品質穩定，我們非常感謝有一群優質的在地絲瓜農為斗六絲瓜用心努力培育著，相信今年品質會比過往更令大家驚豔，歡迎大家一起來品嚐絲瓜的美味，用行動支持絲瓜農的用心。

▲三光里的翠玉絲瓜，品質位居台灣絲瓜產地數一數二，堪稱為LV級的頂級絲瓜，每年用心栽種且品質穩定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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