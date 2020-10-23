　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林「絲瓜界的LV」　農業與文創的饗宴明日登場

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲斗六市公所將舉辦 2020大斗六絲瓜節，顛覆大家對絲瓜節的既定印象，讓農業結合時尚創造出屬於斗六絲瓜的一場盛宴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市公所將舉辦 2020大斗六絲瓜節，顛覆大家對絲瓜節的既定印象，讓農業結合時尚創造出屬於斗六絲瓜的一場盛宴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市公所將於明(24)日在環保運動公園將隆重舉辦 2020大斗六絲瓜節，今年將絲瓜節結合時尚主題讓民眾以及年輕人知曉斗六絲瓜除了是絲瓜界的 LV 更是農產品的領導品項，也宣導斗六絲瓜的肥美及甜美讓人流連忘返的好滋味，顛覆大家對絲瓜節的既定印象，讓農業結合時尚創造出屬於斗六絲瓜的一場盛宴。

「2020非絲不可斗六絲瓜節」有別於以往，將於10月24日在斗六市環保公園進行絲瓜節展售會及系列主題活動。活動當天由林頭國小戰鼓隊做為開場演出、並邀請MOMO家族的藍莓姐姐進行表演，加上火星樂團精彩演出來提升會場氣氛，台語情歌王子莊振凱也將進行現場演唱。

當天除了精彩的表演外，另外安排了型男大主廚為大家準備「美味絲瓜宴」，同時也安排讓大人小孩都能體驗的創意手作絲瓜絡燈DIY，讓參與的家長們擁有美好的親子互動時光，留下不一樣的回憶。現場還有優質絲瓜農及農特產展售，推出購買絲瓜就送純正三光絲瓜水等相關優惠活動。

斗六市長林聖爵，斗六市絲瓜種植面積大約70公頃，三光里的翠玉絲瓜，品質位居台灣絲瓜產地數一數二，堪稱為LV級的頂級絲瓜，每年用心栽種且品質穩定，我們非常感謝有一群優質的在地絲瓜農為斗六絲瓜用心努力培育著，相信今年品質會比過往更令大家驚豔，歡迎大家一起來品嚐絲瓜的美味，用行動支持絲瓜農的用心。

▲斗六市公所將舉辦 2020大斗六絲瓜節，顛覆大家對絲瓜節的既定印象，讓農業結合時尚創造出屬於斗六絲瓜的一場盛宴。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲三光里的翠玉絲瓜，品質位居台灣絲瓜產地數一數二，堪稱為LV級的頂級絲瓜，每年用心栽種且品質穩定。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►一鍵保溫、外鍋可獨立使用，煮火鍋也沒問題

►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►麥寮鄉「濁水溪出海口」野火再起　燃燒8小時不排除人為縱火

►西螺惡煞口角槍擊傷人　逃8天躲橋下工寮暴斃...檢：無他殺

►民宅竟是毒品倉庫！販毒集團「一貫化生產」賺上億　首腦收押

►雲林淵明國中後山驚現「小白猴」　登山客驚喜拍下珍貴畫面

ET快訊
頭香哥iPhone 6S換iPhone 12 Pro只花35
習近平警告美國：中國人是惹不得，惹翻了是不好辦的
南韓32人打流感疫苗暴斃　台灣也進口同廠牌！陳時中回應了
小豬落淚認「3人行染性病」　抓包男友偷吃不想分手：我們3個在
一天20死！南韓32人打流感疫苗後「離奇暴斃」…生產地曝光
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林「絲瓜界的LV」　農業與文創的饗宴明日登場

她半夜路旁哭泣　原來找朋友玩走失忘記回家的路…屏警助返家

屏市林清雲、潘昭萬栽種洛神花　「酸中帶甜」像極了愛情

2020蘭陽媽祖文化節　媽祖與眾神尊3天2夜遶境巡守護蘭陽

77歲翁遊南庄「下車尿尿」後失聯　警地毯式搜尋檳榔攤找到他

聯結車深夜輪軸破裂拋錨戰備跑道　天色昏暗警急協助安全維護

彰化第一座百貨公司要來了！縣長證實「用地確定」　美式賣場詢問中

金山中角灣行車亂象有解　20日起部分路段改單向通行

加完油沒給發票！過3個紅綠燈「油箱空了」　他看監視器氣炸

新北「山藥」養身補氣最對味　秋末霜降滋補好選擇

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

潮男買車繳不起貸款...求助女友！ 她臉垮傻眼：你覺得不平衡我就付

屁孩蛇行逼車笑翻：整死他！　遊覽車忍讓「保住45條人命」

中風秉仁嚴重耽誤拍攝成「對戲大魔王」　導演氣炸：哇X！連我家狗都聽不懂!!

寶寶出生前「在天上挑媽媽，看見妳了」　王斯然秒爆哭...GAI心疼：我想抱妳

太快跟不上！超狂店家用Rap結帳 客人一臉升天...網笑瘋：助唸師傅

雲林「絲瓜界的LV」　農業與文創的饗宴明日登場

她半夜路旁哭泣　原來找朋友玩走失忘記回家的路…屏警助返家

屏市林清雲、潘昭萬栽種洛神花　「酸中帶甜」像極了愛情

2020蘭陽媽祖文化節　媽祖與眾神尊3天2夜遶境巡守護蘭陽

77歲翁遊南庄「下車尿尿」後失聯　警地毯式搜尋檳榔攤找到他

聯結車深夜輪軸破裂拋錨戰備跑道　天色昏暗警急協助安全維護

彰化第一座百貨公司要來了！縣長證實「用地確定」　美式賣場詢問中

金山中角灣行車亂象有解　20日起部分路段改單向通行

加完油沒給發票！過3個紅綠燈「油箱空了」　他看監視器氣炸

新北「山藥」養身補氣最對味　秋末霜降滋補好選擇

反萊豬！國民黨發動11/12上凱道　陳吉仲回應了

雲端最前線／台幣直逼28.5彭淮南防線 如何卡位外匯投資？

9萬萊豬報告物超所值？柯文哲酸：找研究生做也差不多這價錢

男友愛上別的男人　她高EQ「三人睡一起」：反正我不適合伴侶生活

激戰人妻…她嬌喊「瑜珈無法取代跟你做」！小王自豪：讓你太爽了

陳同佳殺女友逃港…死者母定今日「投案最後期限」　檢等嘸人

第一次玩玩具！墨西哥浪浪選中玩偶咬著甩　快樂畫面惹心疼

桃園毒蟲痛毆2老婦　1死1重傷一度無罪終判13年定讞

藍色真的不好看？　iPhone12今開賣現場直擊實體機顏色

都更數量居六都之冠　侯友宜：2年超過前幾任縣市長成績

火車上狂「XXX」！小情侶「交叉摟抱」 直接脫...她傻眼：還有小孩耶

地方熱門新聞

加完油沒給發票！過3個紅綠燈油箱空了

彰化首座百貨公司來了　縣長證實

荔枝椿象商機！成蟲「1公斤1000元」收購

彰化即起收購荔枝椿象：1kg1000元

「萬里蟹」是漁民乘驚濤駭浪換來

全台最大好市多加油站23日正式開幕　

口罩到處丟　光田淨灘清出近200KG垃圾

台中上海陸家嘴再現江浙功夫菜

黃捷收包養信！正妹看傻：我也收到

外送員未用保溫箱遭提醒　竟棄單怒打老闆

萬里蟹鱻蟹宴　24日野柳漁港登場

77歲翁遊南庄失聯　檳榔攤找到他

切除顱顏皮膚癌術後免植皮

即／淡海輕軌進站冒白煙　月台乘客驚嚇

更多熱門

相關新聞

2020斗六運動城市年　三對三籃球熱血開賽

2020斗六運動城市年　三對三籃球熱血開賽

斗六市公所與新希望種子協會合辦「2020斗六真好新希望種子世代三對三籃球賽」，吸引來自各地的籃球好手齊聚，一同推展籃球運動並提升民眾運動量能及身心健康，此次參賽選手共計92支隊伍共襄盛舉，各組球員相互競技交流，刺激程度不輸全國賽，展現出斗六運動城市的熱血與活力。

斗六市首屆中小學傳統武術錦標賽　20日登場

斗六市首屆中小學傳統武術錦標賽　20日登場

防貪腐也能預演　斗六公所首創防賄情境演習

防貪腐也能預演　斗六公所首創防賄情境演習

配合宣導節電　台電雲林區處穩定供電

配合宣導節電　台電雲林區處穩定供電

斗六公所防貪腐宣導品　防疫有一「套」

斗六公所防貪腐宣導品　防疫有一「套」

關鍵字：

大斗六絲瓜節斗六市公所翠玉絲瓜

讀者迴響

發燒話題

地震 丁小芹 iphone12 料理之王影音投稿 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 捷運環狀線 金馬獎 口罩 料理之王 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

Irene「1舉動」讓成員們尷尬…影片曝光網戰翻

和教練「女下男上練腹橫肌」男友氣炸

長腿正妹「某部位」太大被甩　她PO照讓網瘋了

陸造型師補刀Irene：非常沒素質

快訊／Irene認了就是大頭症女主角道歉

抓鯰魚來養！他忘餵食…竟瘦成「蝌蚪」

加完油沒給發票！過3個紅綠燈油箱空了

闖火場抓2兒子手臂往外衝！低頭看哭…

獨／好市多第二間加油站今試營運　北屯店11/20開幕

小豬落淚認「3人行染性病」！抓包男友偷吃

Irene致歉止不住韓網怒火！

Red Velvet：沒看過Irene罵人！

10多人嗨吃宵夜！　她上廁所出來「只剩空桌」被迫請客

KID温貞菱搭機回台北「擁抱畫面」全被拍！

KID露骨告白「每一個温貞菱都很可愛」！

更多

最夯影音

更多
國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉

國道屁孩蛇行逼車笑翻「整死他」　遊覽車忍讓保45條人命反被檢舉
高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

高雄熱褲哥「移動城堡」浪跡10年 賣回收度日！他：沒偷沒搶靠自己

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

全昭旻手一牽..他腦波顯示超興奮　「你真的喜歡我嗎」梁世燦反應《RM》全暴動

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

Irene認了「罵哭造型師」女主角！　IG道歉：對愚蠢的態度真心抱歉

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

女子低頭滑手機腳踩空直直衝　跌20多階樓梯「臉部著地慘摔」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面