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斗六市首屆中小學傳統武術錦標賽　20日「武力」全開

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▲「109年度第一屆斗六市長盃中小學傳統武術錦標賽」，來自斗六市的各方優秀選手同場切磋技藝「武力」全開。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「109年度第一屆斗六市長盃中小學傳統武術錦標賽」，來自斗六市的各方優秀選手同場切磋技藝「武力」全開。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市公所為推廣傳統武術運動發揚中華傳統優良文化，舉辦「109年度第一屆斗六市長盃中小學傳統武術錦標賽」，來自斗六市的各方優秀選手同場切磋技藝「武力」全開，與會來賓勉勵選手除了搶奪最佳名次，未來在其他賽事也能獲得優秀成績，更一同體現運動城市的活力。

「109年度第一屆斗六市長盃中小學傳統武術錦標賽」由斗六市公所與雲林縣體育會國術委員會、雲林縣立斗六國中共同主辦，國術委員會長期推動國術運動發展，希望透過習武，讓孩子保有運動習慣，更期許孩子們涵養武德懂得尊師重道、飲水思源，在未來有能力之時，回饋家鄉與社會。

斗六市長林聖爵表示，為了培養優秀選手、向下紮根，特別於斗六運動城市年規劃第一屆斗六市長盃中小學傳統武術錦標賽，此屆參賽隊伍從國小到高中，共8所學校，97名選手參與，其中斗六國中李承翰選手在今年的全縣運動會以及第18屆青年盃全國中等學校太極拳錦標賽，都有榮獲第一名的優秀成績。

林聖爵指出，斗六市公所此次提供比賽機會，希望讓更多學生投入傳統武術的訓練，也期待各位選手今天都能夠「武力」全開、展現精湛武藝，未來在其他賽事也能獲得優秀成績，為斗六爭光。

斗六市公所民政課長方昭棠說，很感謝雲林縣體育會國術委員會以及斗六國中為我們規劃這麼棒的賽事，這次比賽共分為4個組別（國小男女子低年級組、國小男女子高年級組、國中男女子組、高中男女子組）進行比賽，前三名頒發獎狀一紙，希望市民能踴躍前來參觀、為選手加油，並多多從事體育活動，強健身體。

▲「109年度第一屆斗六市長盃中小學傳統武術錦標賽」，來自斗六市的各方優秀選手同場切磋技藝「武力」全開。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「109年度第一屆斗六市長盃中小學傳統武術錦標賽」此屆參賽隊伍從國小到高中，共8所學校，97名選手參與，分為4個組別。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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