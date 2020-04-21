斗六公所防貪腐宣導品　防疫有一「套」超搶手

▲斗六市公所政風室因疫情升溫，特別將「口罩套」及「口罩收納夾」作為反貪倡廉的宣導品。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

中央流行疫情指揮中心19日公布國內新冠肺炎確診22例，其一為雲林縣民，使得原本趨緩的疫情又再度延燒，口罩需求量更是大增，斗六市公所政風室有感於民眾及公務員必須重複性使用口罩，為了延長口罩使用壽命，並且便於臨時收納，特別將「口罩套」及「口罩收納夾」作為反貪倡廉的宣導品。

新冠肺炎疫情嚴峻，口罩一直是高需求防疫用品，原為一次性使用的口罩因一罩難求，所以必須要經過消毒後重複性使用，佩戴期間一旦口罩拿下來，又不知道該放哪裡，造成許多困擾。

斗六市公所政風室有感於口罩每日需求量仍不足，或因收納不當延伸汙染、遺失等問題，日前特別向屏東監獄購買受刑人巧手縫紉的「口罩套」，再另外選購「口罩收納夾」，將這2個結合當成是宣導廉潔風氣的宣導品，除了能夠達到宣導的效果，又能延長口罩壽命。

斗六市公所政風室主任李思賢表示，因為宣導品數量有限，會先向民意代表、公務員及里長等第一線為民服務及防疫人員優先宣導贈送，如果有另辦理社會參與民眾宣導活動贈送「口罩套」及「口罩收納夾」，會以斗六市公所臉書公告通知。

▲斗六市公所政風室因疫情升溫，特別將「口罩套」及「口罩收納夾」作為反貪倡廉的宣導品。（圖／記者蔡佩旻攝）



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