民宅竟是毒品倉庫！販毒集團「一貫化生產」賺上億　首腦收押

▲警方見時機成熟後，隨即兵分7路展開收網行動，一舉破獲毒咖啡工廠。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者蔡佩旻、翁伊森／雲林、嘉義報導

海巡署偵防分署雲林查緝隊報請嘉義地方檢察署指揮偵辦，會同嘉義縣政府警察局刑警大隊、朴子分局、水上分局、臺南市政府警察局刑警大隊、新營分局、嘉義市政府警察局第一分局、彰化縣政府警察局鹿港分局等單位共同組成專案小組；10月16日於嘉義縣太保市及彰化縣大城鄉破獲毒品原料倉庫，並逮捕黃姓主嫌。

雲林查緝隊接獲新興毒品工廠情資後，跟監蒐證耗時近2年鍥而不捨查緝，黃嫌等人狡兔三窟，在嘉義縣太保市及彰化縣大城鄉等3處設置毒品分裝工廠，更承租純樸村落民宅及偏僻的農舍掩護隱匿查緝，期間更不斷更新聯繫方式與交通工具躲避查緝，為防止製毒過程臭味散出，緊閉窗戶讓惡臭完全置屋內。

據了解，16日上午跟監蒐證人員發現黃嫌離開家，往一處時常拜訪的村落社區民宅疑似尋找友人，但不合常理的是有別以往竟然開著貨車，隨即警覺狀況不對，回報後檢方立即指揮動用百餘名警力進行收網行動，約9時許趁黃嫌正在搬運大批毒品時一湧而上，赫然發現以為是黃嫌友人的家，竟是空無一人堆放毒品的倉庫，黃嫌平時到此不會久留，讓人以為只是來拜訪友人，檢警並同時於嘉義、彰化等地兵分7路進行嫌犯住宅處及可疑去處搜索。

▲以黃嫌為首的販毒集團，並扣得小惡魔包裝袋12箱共36萬包、新興毒品原料（含喵喵、一粒眠、迷幻藥等）、副原料共2000多公斤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

嘉義地檢署檢指出，查獲以黃嫌為首的販毒集團，並扣得小惡魔包裝袋12箱共36萬包、新興毒品原料（含喵喵、一粒眠、迷幻藥等）、副原料共2000多公斤，同時還查獲研磨機、粉碎機、果汁機、封口機、真空包裝機、研磨臼杵、攪拌盤、夾鏈袋、磅秤、及新台幣12.1萬元現金等證物；除了黃嫌於假民宅真倉庫的地方遭逮，林嫌、陳嫌2人也陸續在毒品加工廠及另倉庫遭逮獲。

檢方調查指出，黃嫌自2018年起即在嘉義、彰化等處，先將毒品原料以粉碎機或研磨機磨成粉末，再與副原料以一定比例調和倒入分裝機，設定好小包裝預定重量，以一貫化生產方式製造毒品咖啡包，再將其售予下游毒販，該集團至今至少已賣出120萬包毒咖啡，粗估獲利破億元，黃姓主嫌落網後向警方供稱，販毒至今已分得破億利潤。

警方評估，工廠內所起出查獲之半成品、原料高達2000多公斤，約可製成毒咖啡包成品52萬包，市價約1億元；檢方經訊問後，認為3嫌涉犯毒品危害防制條例第4條第3項「製造、販賣第三級毒品」等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有逃亡串證之虞，聲請羈押禁見後，經法院裁定，黃嫌羈押禁見獲准，林嫌、陳嫌則各以5萬元具保；針對2嫌具保部分，檢方也已提出抗告。

▲雲林查緝隊接獲新興毒品工廠情資後，跟監蒐證耗時近2年鍥而不捨戮力查緝。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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