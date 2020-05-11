斗六市公所配合宣導節電　台電雲林區處穩定供電

▲台電雲林區處積極與斗六市公所攜手合作，利用清潔隊垃圾車及回收車懸掛節約用電與用電安全的宣導標語，隨時提醒市民節能減碳。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台灣電力公司雲林區處為強化供電品質穩定供電，並配合政府政策滿足再生能源業者併網容量之需求，加強供電設施之維護與韌性提升，並積極培養新血與技術傳承，台電雲林區處顏錦義處長表示，近2年雲林區處進用較往年更多的配電技術人員，其中不少雲林子弟，為家鄉的供電穩定盡一份心力，提供更好的服務。

台電雲林區處長顏錦義11日邀請斗六市長林聖爵至區處訓練場參觀新進學員技能訓練，顏錦義表示，新進學員有26位，其中更有2位女性學員，面對台電人力老化問題，接下來會每年招考新進員工，有這些新血的加入與技術傳承，台電雲林區處在建設雲林縣電力設施與電網維護上，將持續精進並提供專業優質的服務。

台電公司2019年夏季節電競賽評比中，雲林縣榮登全台節電第一名，斗六市節電成效更是雲林縣各鄉鎮市之冠，斗六市林聖爵市長重視節電的落實與推動，在各種場合時時呼籲市民力行省電，這次與台電合作，更親自錄製節電宣導語音，隨車在街頭巷尾播放，將節電的用心傳遞給每位市民，也希望斗六市今年的節電成效能再創佳績。

▲台電雲林區處長顏錦義11日邀請斗六市長林聖爵至區處訓練場參觀新進學員技能訓練。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六市長林聖爵感謝台電雲林區處在穩定供電的努力，讓市民生活便利用電無虞，看這些維護供電穩定的尖兵登桿在桿上認真的作業，在豔陽下揮汗勤奮練習，也在現場致贈西瓜讓辛勞訓練的學員們解渴。

台電雲林區處也深耕節電觀念的宣導，在時序將進入炎夏之前，積極與斗六市公所攜手合作，利用清潔隊垃圾車及回收車深入大街小巷，每天與民眾最直接接觸的特點，在每台回收車體上懸掛節約用電與用電安全的宣導標語，隨時提醒市民節能減碳。

▲台電雲林區處指出，新進學員有26位，台電雲林區處在建設雲林縣電力設施與電網維護上，將持續精進並提供專業優質的服務。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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