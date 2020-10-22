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西螺惡煞口角槍擊傷人　逃8天癌末躲橋下工竂暴斃...檢：無他殺

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記者蔡佩旻／雲林報導

西螺鎮日前生槍擊案！被害人施男與其他3名男子發生口角，黃嫌掏槍朝施男射擊，居民報警後3嫌逃逸，警方獲報立即啟動快打部隊並成立專案小組，隔天凌晨先將涉案的曾嫌逮捕，經移送地檢署後，獲5萬交保但限制住居，而黃嫌疑躲查緝整日未眠壓力過大，再加上癌末，竟被發現已陳屍在西螺中沙大橋下工寮。

▲槍擊現場與死亡現場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲黃嫌陳屍在中沙大橋下的工寮內。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

這起槍擊事件發生在14日晚間18時30分許，當晚施姓被害人(男)與其他3名男子發生口角糾紛，黃嫌持槍朝施男射擊，施男中槍後跑進附近民宅，居民見狀報警，3嫌逃逸。警方獲報立即啟動快打部隊並成立專案小組，同時報請雲林地檢署指揮偵辦，15日凌晨即查獲涉案曾嫌，莊嫌於今(22)日傍晚6點在台南市查緝到案。

▲槍擊現場與死亡現場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲黃嫌陳屍在中沙大橋下的工寮內。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

16日中午警方接獲民眾報案，有人於西螺中沙大橋下工寮身亡，經查死者身分為涉及槍擊案的黃姓犯嫌。初步勘察了解黃嫌為癌症末期，疑似於藏匿期間整日未眠加上壓力過大，發病身亡，目前無他殺嫌疑，已經由雲林地檢署相驗完畢，確切死因尚待檢驗結果出爐。

▲槍擊現場與死亡現場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲槍擊現場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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