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2020斗六運動城市年　新希望種子三對三籃球熱血開賽

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 ▲「2020斗六真好新希望種子世代三對三籃球賽」，吸引來自各地的籃球好手齊聚，參賽選手共計92支隊伍，最高獎金冠軍3000元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「2020斗六真好新希望種子世代三對三籃球賽」，吸引來自各地的籃球好手齊聚，參賽選手共計92支隊伍，最高獎金冠軍3000元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市公所與新希望種子協會合辦「2020斗六真好新希望種子世代三對三籃球賽」，吸引來自各地的籃球好手齊聚，一同推展籃球運動並提升民眾運動量能及身心健康，此次參賽選手共計92支隊伍共襄盛舉，各組球員相互競技交流，刺激程度不輸全國賽，展現出斗六運動城市的熱血與活力。

新希望種子協會說明，此次比賽組別橫跨各年齡層，分為國小組、國中組、高中組、社會組，男女二類，共計8組，希望未來籃球運動的風氣能更加興盛，讓斗六市在各項籃球比賽中都能獲得優秀的成績。

斗六市長林聖爵到場進行開球儀式，表示，斗六市公所今年推廣一系列的運動賽事，不僅提供選手更多競賽交流的舞台一展長才外，也為了讓各年齡層的市民朋友們多多走出戶外，讓運動成為生活日常的一部分。

對於體育運動推展不遺餘力的新希望種子協會理事長吳宗松表示，本屆賽事各組前三名除了有斗六市公所頒贈的獎牌外，協會更額外頒發獎金，冠軍3000元、亞軍2000元、季軍1000元，除了鼓勵參賽選手努力取得最佳名次外，也希望更多民眾投入籃球運動訓練，歡迎喜歡籃球活動的民眾踴躍前來觀賽。

 ▲「2020斗六真好新希望種子世代三對三籃球賽」，吸引來自各地的籃球好手齊聚，參賽選手共計92支隊伍，最高獎金冠軍3000元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六市長林聖爵到場進行開球儀式，斗六市公所讓各年齡層的市民朋友們多多走出戶外，讓運動成為生活日常的一部分。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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