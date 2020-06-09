防貪腐也能預演　斗六公所首創防賄情境演習

▲廉政志工裝扮成廠商，將賄款裝入餅乾、茶葉禮盒內發送，由公務員正確示範如何拒絕、知會及登錄等處理程序。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

端午節將至，對於與公務機關有業務往來之廠商或業者，難免因過節禮俗而有贈送財物予公務人員之情事，為端正禮俗風氣，斗六市公所結合鄰近斗南、林內、莿桐、古坑、大埤等公所政風單位，辦理跨區域反貪防賄示範觀摩演練，希望藉由實際情境操演活動，擴大宣導「你不送，我不收」的全民共識。

雲林縣斗六市公所結合鄰近斗南、林內、莿桐、古坑、大埤等5個公所政風室，於端午節前夕特別辦理反貪防賄示範觀摩演練，模擬職務上有利害關係者送禮、邀宴情境，由廉政志工裝扮成廠商及民眾，將賄款裝入餅乾、茶葉禮盒內，再到公部門發送「藏有玄機」的禮盒，由公務員正確示範如何拒絕、知會及登錄等處理程序。

▲雲林縣斗六市公所結合鄰近斗南、林內、莿桐、古坑、大埤等5個公所政風室，於端午節前夕特別辦理反貪防賄示範觀摩演練。（圖／記者蔡佩旻攝）

演練共模擬四項情境，分別是災害補助未達標準請託關說、工程驗收未合格廠商送禮、低收入戶申請不符合塞錢、廠商後謝邀宴應酬行賄，讓公務員、廠商及民眾了解不送禮、不受禮、不赴宴、拒受不當請託關說的觀念。

雲林縣府政風處處長陳昭孔說，廠商經查常利用重要民間節慶期間，攜帶禮品致贈機關承辦人員或主管，更有廠商送禮有技巧，選在節日前後一段時間送，避免引起注意。雲林縣政府特別藉此機會呼籲公務員應確實遵守公務員廉政倫理規範，不得接受不當餽贈、邀宴應酬及請託關說，以免引發外界負面觀感及評價。

斗六市長林聖爵也一再呼籲市公所所有公務員，把份內工作做好、把市民照顧好，本是理所當然的事，應廉潔自持，沒有理由收受民眾禮物，對於有職務利害關係者送的禮物更是不能收，也請市民及廠商不要送禮給公務員，否則會害他們要寫報告。

▲廉政志工裝扮成廠商，將賄款裝入餅乾、茶葉禮盒內發送，由公務員正確示範如何拒絕、知會及登錄等處理程序。（圖／記者蔡佩旻攝）



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