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麥寮鄉「濁水溪出海口」野火再起　燃燒8小時不排除人為縱火

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▲麥寮鄉雷厝村雷厝上游堤防今(22)日下午14點41分獲報發現雜草火警，燒燃面積約6千平方公尺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲麥寮鄉雷厝村雷厝上游河床今日發生雜草火警，附近無水源，警消人員持打火棒以人力滅火。（圖／記者蔡佩旻翻攝

記者蔡佩旻／雲林報導

麥寮鄉雷厝村雷厝上游河床22日下午14點41分發現濁水溪南岸河床雜草火警，燒燃面積約6千平方米，麥寮鄉北五水箱車、水庫車及警義消前往搶救，但由於現場土石鬆軟、高低落差，人車難以進入，且現場周邊沒有水源，聯繫第四河川局相關人員支援調度重機械幫忙，開闢防火巷阻隔延燒並持續警戒。

入夜後消防局採防預性救災，留水箱車及消防人員在場警戒，晚間已控制火勢，明（23）日一早將加派消防人車撲滅火災。 為預防野火再起，雲林縣消防局將於28日下午會同經濟部水利署第四河川局、行政院環境保護署毒物及化學物質局、本縣環保局、麥寮鄉公所及地區民意代表研議預防河床燃燒及空汙因應作為。

雲林縣消防局表示，根據本局火調人員到火災現場了解，將調閱附近路口監視錄影系統，若發現有民眾縱火，將依公共危險罪函送，在此呼籲民眾整地時勿燃燒雜草，避免浪費社會資源，若有發現民眾違規行為將依法處理。

▲麥寮鄉雷厝村雷厝上游堤防今(22)日下午14點41分獲報發現雜草火警，燒燃面積約6千平方公尺。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲麥寮鄉雷厝村雷厝上游堤防發現雜草火警，警消於相對安全下風處出水防護阻隔，但起不了效果。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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