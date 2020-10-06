尼加拉瓜等友邦響應中方批美侵犯人權　外交部：邦誼穩固友好

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

中國駐聯合國大使張軍5日在聯合國大會第3委員會一般性辯論上，代表中國、俄羅斯等26國發言，呼籲美國及西方國家停止單邊實施制裁，然而上述26國中，包括友邦尼加拉瓜、聖文森及格瑞那丁兩國。對此，外交部6日晚間表示，我國與尼加拉瓜及聖文森及格瑞那丁兩個友邦邦誼穩固友好，且尼、聖二國長期堅定支持台灣參與國際組織。

外交部舉例，尼加拉瓜總統奧德嘉（Daniel Ortega）及副總統穆麗優（Rosario Murillo）訓令尼國外長孟卡達（Denis Moncada）致函聯合國秘書長，表達尼國堅定支持台灣參與聯合國及其專門機構，且孟卡達也接續在9月間「聯合國成立75週年高階會議」以及聯大總辯論中發言助我國。

至於聖文森及格瑞那丁方面，外交部指出，聖文森除總理龔薩福（Ralph Gonsalves）在2020年聯大總辯論為台灣仗義執言外，聖國政府同時也和其他友邦聯名致函聯合國秘書長，堅定支持台灣的國際參與。

外交部強調，台灣與尼加拉瓜、聖文森及格瑞那丁兩個友邦在公衛、農牧、民生基礎建設等領域的合作交流密切，成果豐碩，廣受當地民眾肯定。我國未來將在既有的友好基礎上，持續共同合作，為友邦人民創造最大的褔祉。

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