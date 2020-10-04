ET民調／42.2%民眾贊成政府開罰歐陽娜娜

▲女藝人歐陽娜娜赴對岸唱歌惹議。（圖／翻攝自YouTube、微博）



記者袁茵／台北報導

台灣藝人歐陽娜娜等人在大陸「十一國慶」時登央視演唱《我的祖國》等大陸歌曲，引發兩岸熱烈討論。《ETtoday新聞雲》最新民調指出，有42.2％民眾贊成我國政府依《兩岸條例》規定對歐陽娜娜開罰，但也有43.5％民眾表示不贊成。

歐陽娜娜於中共十一「國慶日」登上央視晚會獻唱《我的祖國》，此舉恐依《兩岸條例》規定，最重處罰50萬元。根據《ETtoday新聞雲》調查結果顯示，42.2％民眾贊成我國政府對歐陽娜娜開罰（「非常贊成」31.4%，「有點贊成」10.8%）；有43.5％民眾表示不贊成（「不太贊成」26.0%以及「完全不贊成」17.5%）。

不過，關於張惠妹2000年在前總統陳水扁就職典禮上演唱國歌，隨即遭受對岸抵制，《ETtoday新聞雲》調查結果顯示，高達79.3％民眾不認同對岸因為張惠妹唱國歌而進行封殺的行為（含「不太認同」32.2%以及「完全不認同」47.1%），僅有15.3％民眾表示認同（含「非常認同」10.0%以及「有點認同」5.3%）。

▼歐陽娜娜赴陸唱歌爭議。（圖／ETtoday民調中心）



本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2020年9月30日至10月1日進行，以台閩地區年滿18歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」，回收有效樣本數為1,196份，抽樣誤差在95％信心水準下，為正負2.83％。進行統計分析之前，原始資料先依內政部最新人口統計資料（109年8月底）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台閩地區18歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

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